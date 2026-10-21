De los 200 pesos de AMLO a los lujos de sus hijos: los memes que incomodan a Morena

Las imágenes de viajes, restaurantes de lujo y lugares exclusivos frecuentados por los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador se han convertido en material para memes y críticas en redes sociales.

Los lujos de los hijos de López, blanco de memesEntre las imágenes que circulan en internet aparecen fotografías de Jesús Ernesto López en viajes, restaurantes de lujo y antros exclusivos de la Ciudad de México.

Estas publicaciones alimentan las comparaciones con el discurso de austeridad que defendía su padre durante su gobierno, quien insistía en una vida alejada de los excesos y llegó a afirmar que llevaba 200 pesos en su cartera.

El contraste entre ese mensaje y las imágenes difundidas en redes sociales ha servido como materia prima para memes sobre los hijos del exmandatario y otros políticos de Morena.

Redes sociales convierten los excesos en sátira

Los viajes, las joyas y otros lujos exhibidos públicamente por figuras vinculadas con el movimiento político se convierten en objeto de comentarios, burlas y cuestionamientos de usuarios.

Las imágenes también forman parte de la discusión sobre la llamada austeridad franciscana, una expresión asociada al discurso de López Obrador.

Así, las publicaciones y los memes mantienen el debate sobre la congruencia entre el mensaje de austeridad promovido desde el poder y las imágenes de estilos de vida exclusivos que circulan en las redes sociales.