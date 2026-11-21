Mató a hachazos a la actual pareja de su exmujer justo cuando el joven salió a defenderla frente a su propia casa. El crimen sacudió la comuna de La Granja, en Santiago de Chile, la noche del viernes 20 de noviembre, cerca de las 21:30 horas, luego de que un sujeto de 30 años ignoró una orden de restricción vigente.

Llegó a ver a sus hijas y escondía un hacha entre su ropa

Todo ocurrió en el pasaje Vasco de Gama con Cristóbal Colón. El agresor llegó caminando al domicilio de su expareja para verificar cómo estaban las hijas menores que tienen en común. Pero la mujer le negó la entrada porque antes lo había denunciado por violencia intrafamiliar (VIF) y tenía medidas cautelares que le prohibían acercarse a ella.

Macabro crimen: con hacha mató a padrastro de sus hijos

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La discusión subió de tono y la actual pareja de la mujer, un hombre de 25 años, intervino para defenderla. Al verlo, el atacante sacó un hacha de entre su ropa y le dio varios golpes en la cabeza. La gravedad de las lesiones mató al joven de inmediato en ese mismo lugar, mientras el homicida escapó a pie.

Carabineros rastreó y capturó al agresor en Santiago Centro

El teniente Fernando Jaramillo Jorquera, oficial de la Prefectura Santiago Sur, detalló que la mujer reportó la llegada de su ex 15 minutos antes de que apareciera la policía. También confirmó que los tres involucrados son adultos chilenos.

Personal de Carabineros y sus equipos especializados ubicaron más tarde al agresor y lo detuvieron en su casa, sobre la calle Lord Cochrane, en la comuna de Santiago. Ahora el imputado espera su audiencia de formalización en dependencias de la 13 Comisaría La Granja, mientras la Brigada de Homicidios Sur realiza las diligencias para establecer la dinámica del crimen por solicitud del Ministerio Público.

Con información de Tele13