VIDEO: Hombre transmite en vivo un tiroteo en Memphis, Estados Unidos

En redes sociales circula un video del momento en que un hombre inició un tiroteo en Memphis, Estados Unidos. En las imágenes se aprecia a un hombre afroamericano que bajó de su auto, después entró a un tienda y dispara en la cabeza de otro hombre. El atacante transmitió en vivo el atentado a través de Facebook Live. Horas después el sospechoso fue detenido.

De acuerdo con los primeros reportes del Departamento de Policía de Memphis (MPD, por sus siglas en inglés), el atacante es un hombre afroamericano de 19 años de edad, quien huyó en una camioneta SUV gris, tras el tiroteo en Memphis.

Atacante transmite tiroteo en Memphis por redes sociales

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no salir de su casa en caso de no ser necesario, así como informar sobre cualquier dato del sospechoso mediante el 911 y alejarse del sujeto, considerado peligroso.

Por el momento las autoridades no han dado mayor información sobre las víctimas del tiroteo en Memphis. Aunque algunos medios incidan que hay al menos seis personas heridas.

El hombre puede ser responsable de más tiroteos en Memphis

A través de su cuenta de Twitter, la policía local informó que se cree que el hombre podría ser responsable de otros tiroteos en Memphis.

El Departamento de Policía de Memphis ha publicado una foto del sospechoso del tiroteo, diciendo que tiene 19 años, pero sin revelar el nombre del atacante que causó el tiroteo en Memphis.

Detienen a hombre que transmitió tiroteo en Memphis



Autoridades reportaron que tras varias horas de persecusión, se logró la detención del sospechoso responsable de realiar un tiroteo en Memphis.

Medios locales indicaron que el sujero presuntamente robó en Southhaven el vehículo de otra persona para huir.