Honduras instalará misión internacional contra la corrupción

Honduras cerrará en breve las negociaciones con la ONU para el establecimiento en el país de una misión internacional para la lucha contra la corrupción, anunció la presidenta Xiomara Castro.

Honduras negocia desde mayo con funcionarios de la ONU su respaldo para el establecimiento de una llamada Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICCIH), para combatir el extendido fenómeno que agrava la pobreza, la violencia y la migración.

El día de mañana (martes) sale a Naciones Unidas una misión de alto nivel para concretar los acuerdos y que pueda pronto llegar la Misión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad.

La Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras fue ofrecida en la campaña que llevó a Castro a la presidencia a fines de 2021. En enero de 2020, la MACCIH, una comisión similar, pero apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA), abandonó el país luego de que el entonces presidente Juan Orlando Hernández no le renovara su mandato.

La MACCIH, que estuvo en Honduras desde 2016, puso al descubierto la corrupción de funcionarios, diputados y políticos, incluido el propio Hernández y sus allegados. Sus investigaciones llevaron a condena a varios de ellos, como la exprimera dama, Rosa Elena Lobo, por enriquecimiento ilícito.