Horario de invierno 2026: ¿cuándo se cambia el reloj en México?

¡Tic Tac! Aunque México eliminó el cambio de horario de invierno hace cuatro años, hay algunos municipios de la franja fronteriza que todavía deben atrasar una hora sus relojes este 2026.

Esta medida forma parte de la Ley de los Husos Horarios, que permite ajustar la hora para mantener la sincronía con Estados Unidos.

Sin embargo, en 2022 México eliminó oficialmente el horario de verano, por lo que la mayor parte del país mantiene una hora estandarizada fija durante todo el año.

¿Cuándo entra el horario de invierno 2026 en México?

El horario de invierno 2026 comenzará oficialmente el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando el reloj se atrase una hora en Estados Unidos y en municipios colindantes con la frontera.

Gracias a la bendita tecnología, los celulares y las computadoras suelen actualizarse automáticamente, pero si tienes relojes analógicos u otros dispositivos que no se ajustan por sí solos, es importante que realices el cambio para la 1:00 a.m.

Este ajuste no aplica para la Ciudad de México (CDMX) ni para la mayor parte del país, donde ya no se realiza el cambio de horario estacional. Solo algunas zonas fronterizas mantienen este ajuste.

¿Qué estados y municipios cambian al horario de invierno 2026

A partir del 1 de noviembre, las noches llegarán más rápido y amanecerá más temprano en las zonas fronterizas de México, pues los relojes deberán atrasarse una hora.

Especialmente en:



Baja California : todo el estado, incluyendo Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

: todo el estado, incluyendo Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe. Chihuahua : Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila : Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

El ajuste se hace en plena madrugada para minimizar afectaciones a actividades cotidianas, servicios y desplazamientos. Además, coincide con el fin del horario de verano en Estados Unidos, lo que permite mantener la sincronización horaria con las ciudades vecinas.