¡Ojo este viernes! Estos autos tendrán que quedarse en casa por el Hoy No Circula

El viernes 21 de agosto no todos los autos podrán salir a las calles de CDMX y Edomex. La restricción del Hoy No Circula volverá a sacar de circulación a determinados vehículos durante buena parte del día, por lo que más de un automovilista tendrá que dejar las llaves en casa.

La medida forma parte del programa ambiental vigente en el Valle de México y establece qué vehículos deben descansar de acuerdo con su holograma, el color del engomado y la terminación de sus placas.

Para este viernes 21 de agosto, las restricciones están dirigidas a vehículos que cumplan con las características establecidas para este día.

Estos autos no podrán circular el viernes 21 de agosto

La lista contempla a los vehículos con:



Holograma 1 y 2.

Engomado azul.

Terminación de placa 9 y 0.

Los automovilistas que tengan un vehículo con estas características deberán tomar en cuenta que la restricción permanece activa durante el horario establecido por el programa.

El Hoy No Circula opera de 5:00 de la mañana a 22:00 horas, de lunes a sábado. Los domingos, las restricciones quedan suspendidas.

Así que un automóvil que tenga una de las características señaladas no podrá circular libremente durante ese periodo.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

El programa contempla hologramas que permiten exentar el Hoy No Circula, siempre que se encuentren vigentes. Se trata del:



Holograma Exento “E”.

Holograma Doble Cero “00”.

Holograma Cero “0”.

Estas condiciones también contemplan vehículos con placas de la Megalópolis: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, además de Guanajuato y Michoacán.

También existe el Pase Turístico, destinado a vehículos con placas distintas a las de la Megalópolis. Este permiso puede tramitarse una vez por semestre.

El sábado también hay restricciones

Para los vehículos con holograma 1, el Hoy No Circula sabatino depende de la terminación de la placa. Los automóviles con terminación impar dejan de circular el primer y tercer sábado del mes, mientras que los de terminación par descansan el segundo y cuarto sábado.

En el caso de los vehículos con holograma 2, la restricción aplica todos los sábados.

Esto significa que quienes tengan holograma 1 o 2 deben estar pendientes de las reglas correspondientes no solo durante la semana, sino también al llegar el fin de semana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?

De acuerdo con la información proporcionada sobre el programa, las multas por incumplir el Hoy No Circula van de 2 mil a 3 mil 500 pesos, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Por eso, antes de tomar el volante este viernes 21 de agosto, hay tres datos que pueden definir si tu automóvil puede circular: el holograma, el color del engomado y el último número de la placa.