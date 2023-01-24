Qué autos no circulan el miércoles 25 de enero en CDMX y Edomex
Evita multas y conoce qué autos no circulan el miércoles 25 de enero en la CDMX y la zona conurbada del Edomex, según el programa Hoy No Circula.
El Hoy No Circula señala cuáles autos no circulan durante este miércoles 25 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex).
Los autos que deben descansar este miércoles 25 de enero en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex son los del engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.
Estas restricciones del Hoy No Circula son vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas del miércoles 25 de enero.
Qué días no circulan los autos foráneos
El Hoy No Circula para los autos foráneos aplica según el día de la semana y el último dígito de su placa, es decir, si la placa termina en 5, los autos no circulan los lunes.
Los autos foráneos descansan los sábados porque se les consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex, es decir, deberán descansar además de ese día, de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.
Qué terminación de placas no circulan en el Edomex
Los autos que descansan el 25 de enero en la zona conurbada del Edomex, compuesta por los siguientes 18 municipios son los que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula
La multa por no cumplir con las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.
Calendario del Hoy No Circula enero de 2022
*Jueves 26 de enero: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
*Viernes 27 de enero: Engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.
Hoy No Circula Sabatino para el 28 de enero
El Hoy No Circula Sabatino para el 28 de enero aplica para los autos con holograma 1, terminación PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.
Cómo saber si mi auto circula hoy 25 de enero
El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.
Qué autos verifican en CDMX en enerode 2023
Los autos que deben hacer verificación vehicular en el mes enero en la CDMX y en el Edomex son los del engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, según el calendario.