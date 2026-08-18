¡Nadie se salva con el Hoy No Circula! Estos autos descansan el martes 18 de agosto

Si este martes 18 de agosto de 2026 tienes previsto utilizar tu automóvil para trasladarte por la Ciudad de México o algunos municipios del Estado de México, antes de salir conviene revisar el calendario del Hoy No Circula.

La restricción vehicular se mantiene de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México y contempla diferentes condiciones de acuerdo con el color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación.

Para este martes, el calendario establece que deberán descansar determinados vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8. La limitación aplica en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

¿Qué autos no circulan este martes 18 de agosto?

De acuerdo con el calendario vigente del programa, este martes corresponde la restricción para los automóviles que tengan:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Holograma de verificación 1 o 2.

La medida contempla el periodo comprendido entre las 05:00 y las 22:00 horas, por lo que los conductores de vehículos que entren en estos supuestos deberán evitar circular durante ese horario.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿Qué vehículos sí pueden circular?

En condiciones normales, existen vehículos que están exentos de las restricciones del programa. Entre ellos se encuentran las unidades que cuentan con holograma 00 o 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

También existen excepciones para determinados vehículos de emergencia y otras unidades que cumplen funciones específicas y cuentan con las autorizaciones correspondientes. En el Estado de México, la autoridad señala que estas exenciones pueden modificarse cuando existe una contingencia ambiental o se establece alguna disposición extraordinaria.

Por ello, contar con un holograma que normalmente permita circular no significa necesariamente que el automóvil pueda hacerlo si las autoridades ambientales activan medidas adicionales por mala calidad del aire.

¿En qué municipios del Estado de México aplica?

El Hoy No Circula no se limita a las 16 alcaldías de la Ciudad de México; el programa también contempla municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre ellos están Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Esto es especialmente importante para quienes diariamente cruzan entre la Ciudad de México y el Estado de México, ya que la restricción puede afectar sus recorridos aunque el origen o destino se encuentre en una entidad distinta.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Circular en un día y horario restringidos puede generar una sanción económica. En el Estado de México, la autoridad señala una multa de 20 UMA para quienes circulen en un día en el que tienen prohibido hacerlo.

Para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, de acuerdo con el INEGI. Esto significa que una sanción equivalente a 20 UMA representa 2,346.20 pesos.

Además, dependiendo del supuesto y de la autoridad que intervenga, pueden existir otras consecuencias relacionadas con la verificación o el retiro del vehículo.