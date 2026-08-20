¡Tu auto podría quedarse en casa! Así funciona el Hoy No Circula este jueves

Hay mañanas en las que salir de casa parece una carrera contra el reloj: el trabajo, la escuela, una cita o simplemente llegar a tiempo a cualquier destino, pero si este jueves 20 de agosto de 2026 vas a utilizar tu automóvil para moverte por la Ciudad de México o el Estado de México, hay un dato que conviene revisar antes de encender el motor: el Hoy No Circula.

El programa mantiene su calendario habitual y este jueves la restricción corresponde a los vehículos que cumplen con determinadas características de placa y holograma. Así que revisar esos datos antes de salir puede evitarte tener que cambiar de ruta o dejar el automóvil estacionado cuando ya estás por comenzar el recorrido.

¿Qué autos no circulan este jueves 20 de agosto?

Si al revisar tu automóvil encuentras que tiene engomado verde, la placa termina en 1 o 2 y cuenta con holograma 1 o 2, este jueves tendrás que dejarlo en casa durante el horario de restricción.

La regla es sencilla:



Engomado: verde.

Terminación de placa: 1 o 2.

Holograma: 1 o 2.

Horario de restricción: de 05:00 a 22:00 horas.

La recomendación, especialmente para quienes acostumbran salir temprano, es revisar estos datos desde la noche anterior. Así puedes saber con anticipación si necesitas recurrir al transporte público, compartir el automóvil o simplemente reorganizar tu traslado.

Y es que el Hoy No Circula no solamente se trata de recordar qué número descansa cada día. Para muchos habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, conocer la restricción forma parte de la rutina semanal.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Qué vehículos sí pueden circular?

¡No todos los automóviles tienen que detenerse este jueves! En condiciones normales, el Estado de México señala entre los vehículos exentos a aquellos que cuentan con holograma 00 o 0, además de los eléctricos e híbridos. También contempla vehículos de emergencia y otras unidades que cumplen con las condiciones establecidas por la autoridad.

Las exenciones pueden cambiar cuando existe una contingencia ambiental u otra disposición extraordinaria, por lo que el calendario ordinario no debe tomarse como referencia si las autoridades activan medidas adicionales.

¿Y qué pasa si circulas cuando no te corresponde?

Incumplir la restricción puede derivar en una sanción. En el Estado de México, la autoridad establece una multa de 20 UMA para quienes circulen en un día restringido por el Hoy No Circula, por eso, antes de salir este jueves 20 de agosto, basta con hacer una revisión rápida: mira el color del engomado, verifica el último número de tu placa y confirma qué holograma tienes.

Si los tres datos coinciden con verde, 1 o 2 y holograma 1 o 2, ese jueves tu auto tendrá que esperar. Si no, podrás continuar con tu recorrido bajo las condiciones normales del programa.