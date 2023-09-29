¡Llegó el viernes! Autos que descansan este 29 de septiembre por el Hoy No Circula

¿De fin de semana por la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex)? Entonces es importante conocer que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 29 de septiembre de 2023; te decimos que terminación de placas descansa este último viernes del mes.

El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México, tal y como ocurre el resto de la semana y este viernes no será la excepción.

¿Qué vehículos Hoy No Circulan este viernes 29 de septiembre?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este 29 de septiembre de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan:

Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Qué vehículos no circulan este viernes? | X: @CAMegalópolis

¿En qué zonas del Edomex se encuentra activo el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula se encuentra activo de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado y aplica para toda la Ciudad de México, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex):



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por circular con el Hoy No Circula activo?

¡Evita castigos! Las multas por evadir el programa son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

Para verificar qué día debe descansar tu coche en zonas del Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país emite el calendario Hoy No Circula semanal:



Lunes : Descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

: Descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes : Descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: Descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles : Descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: Descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Jueves : Descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: Descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes: Descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿El Hoy No Circula aplica para autos foráneos?

En los vehículos con placas que no corresponden a la capital del país o al Edomex también aplica el programa Hoy No Circula, pero de forma distinta, es decir, descaran los carros que tengan las siguientes características:



Todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana

Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

De igual forma, aplica para los carros foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones para los vehículos provenientes de los siguientes lugares:

