Qué carros no circulan hoy miércoles 29 de marzo en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Recuerda que el programa Hoy No Circula regresó a la normalidad desde el martes tras desactivarse la contingencia ambiental, por lo que las restricciones para los automovilistas se reestablecieron de acuerdo a lo acostumbrado, por lo que a continuación te decimos qué autos descansan este miércoles 29 de marzo en la Ciudad de México y Estado de México.

Desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, los carros que tendrán prohibido circular este miércoles son aquellos que porten engomado rojo y con la terminación en la placa 3 o 4. Recuerda que esto solo es válido para los autos que tengan holograma 1 o 2 en la verificación.

¿Qué autos no circulan hoy miércoles 29 de marzo?

Hologramas 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Habrá contingencia ambiental el miércoles 29 de marzo de 2023?

De acuerdo con los últimos reportes emitidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), durante las primeras horas de este miércoles 29 de marzo no se tiene previsto la implementación de restricciones por contingencia ambiental, ya que no hay niveles de ozono suficientes para activar la alerta.

Recuerda que la CAMe se mantiene en constante monitoreo de los niveles de ozono, tanto en la CDMX como en el Edomex, así como toda su área metropolitana, por lo que en caso de existir un bajo nivel de viento y sin precipitaciones, la contingencia podría activarse, algo que no luce probable para este miércoles.

¿Qué autos foráneos descansan el miércoles 29 de marzo?

Para los autos que no son de la CDMX ni Edomex, recuerda que todos tienen restricciones de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana; sin embargo, los miércoles no circulan todo el día aquellos que tengan terminación de placas 3 o 4. Esto aplica a partir de las 5 am y hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Por otro lado, los coches excentos del programa Hoy No Circula son los eléctricos o híbridos, así como todos los que tengan holograma "0" y "00", obtenido al momento de la verificación.

Hoy No Circula: Para el miércoles 29 de marzo no habrá contingencia ambiental, de acuerdo con la CAMe|Archivo/adn40

Calendario del Hoy No Circula:

Las restricciones para los vehículos se establecen con base a los niveles de emisión de contaminantes y antigüedad de los autos en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado.

