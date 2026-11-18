Una toma clandestina de hidrocarburo fue localizada en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El hallazgo ocurrió en la calle Aluminio 498, esquina con Cerámica, en la colonia 5to tramo de 20 de Noviembre.

Tras detectar la conexión ilegal, personal Táctico Operativo solicitó la intervención de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

El inmueble permanece bajo resguardo, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras se realizan los trabajos para cancelar la toma clandestina.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hasta el momento no existe riesgo para la población.

Personal Táctico Operativo informa que, en Calle Aluminio 498 esquina con Cerámica, Colonia 5to tramo de 20 de Noviembre, @A_VCarranza, se localizó una toma clandestina de hidrocarburo, por lo que se solicitó la intervención del área de Seguridad Física de PEMEX y de la Fiscalía General de la República. En coordinación con personal de la @SSC_CDMX el inmueble se mantiene bajo resguardo para la realización de los trabajos de cancelación de la toma. Al momento, no existe riesgo para la población. — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 18, 2026

¿Dónde encontraron la toma clandestina de combustible en CDMX?

La conexión ilegal fue ubicada en un inmueble de la calle Aluminio 498, esquina con Cerámica, en la colonia 5to tramo de 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

La zona quedó bajo vigilancia policial para permitir que personal especializado de Pemex realice las maniobras correspondientes y que la FGR intervenga en las investigaciones.

Por ahora, no se han informado detenciones ni se han dado a conocer detalles sobre cuánto tiempo llevaba operando la toma o si se utilizaba para extraer combustible de algún ducto cercano.

¿Cuántas tomas clandestinas de huachicol se detectan en México?

El robo de combustible sigue siendo un problema en el país. De acuerdo con cifras de Pemex, durante 2024 se localizaron e inhabilitaron 11 mil 774 tomas clandestinas en ductos, mientras que en 2025 se detectaron 10 mil 591, una reducción de solo el 10%.

Aunque hubo una disminución, el problema continúa extendido en distintas entidades. Hidalgo, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Tamaulipas figuran entre los estados con mayor número de conexiones ilegales.