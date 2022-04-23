Huelga provoca caos en aeropuerto de Ámsterdam a inicio de vacaciones

El aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, instó a los viajeros a mantenerse alejados del complejo durante varias horas el sábado 23 de abril, ya que una huelga del personal de tierra de KLM estalló al inicio de unas vacaciones escolares provocó el caos en el tercer aeropuerto más transitado de Europa.

El saldo fue de más de 100 vuelos cancelados, mientras que los pasajeros quedaron barados o embarcados sin equipaje.

"La terminal está demasiado llena en este momento (...) Schiphol pide a los viajeros que no acudan más al aeropuerto", dijeron las autoridades aeroportuarias en un comunicado emitido poco antes del mediodía (10:00 GMT).

Casi tres horas después, el aeropuerto dijo que los pasajeros eran bienvenidos de nuevo, pero que seguirían enfrentándose a largos tiempos de espera y posibles retrasos o cancelaciones debido a la huelga.

La policía cerró brevemente las salidas de las autopistas del aeropuerto el sábado por la tarde mientras las colas en las puertas de salida se extendían fuera de los edificios del complejo.

Un portavoz de Schiphol dijo que el cierre temporal era necesario para garantizar la seguridad y conseguir que el mayor número posible de pasajeros embarcara en sus vuelos, a menudo retrasados.

⚠️⚠️Caos en el aeropuerto de Amsterdam #Schipol debido a una huelga no anunciada del personal de rampa de KLM. Decenas de vuelos de KLM -y su alianza Skyteam- afectados. Las autoridades piden NO acudir al aeropuerto debido a las grandes aglomeraciones registradas. pic.twitter.com/mrBO7tHRR9 — novedadesaéreas (@novedadesaereas) April 23, 2022

Huelga del personal de tierra de KLM

El personal de equipaje de KLM, la rama holandesa de la aerolínea Air France-KLM AIRF.PA, inició a primera hora del sábado una huelga no anunciada previamente para exigir mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

La huelga del personal de servicio en tierra empezó por el de manipulación de equipajes, provocando el extravío de equipaje e iniciando el caos en el aeropuerto. Además, líneas como Delta y Air France dependen de los servicios de KLM, aumentando el desorden.

El personal de tierra de KLM maneja cerca de la mitad de todo el equipaje que pasa por Schiphol, el tercer aeropuerto más concurrido de Europa después del de París, Charles de Gaulle, y el londinense Heathrow.

El sindicato FNV dijo que la huelga terminó alrededor del mediodía.