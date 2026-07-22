Huracán “Fausto": qué tormentas ya se formaron y cuáles faltan de la temporada de ciclones 2026

¿Qué va después del huracán "Fausto"? La temporada de ciclones tropicales 2026 continúa activa en los océanos Pacífico y Atlántico. Afectando directamente el clima de México con lluvias intensas en gran parte del país.

Hasta el momento, se han desarrollado seis sistemas con nombre, de los cuales cinco han sido tormentas tropicales y uno evolucionó a huracán de categoría 1, identificado como "Fausto" en el océano Pacífico.

De acuerdo con el seguimiento de la temporada, en el Pacífico ya se han formado las tormentas tropicales "Amanda", "Boris", "Cristina", "Douglas" y "Elida", mientras que "Fausto" se convirtió en el primer huracán de categoría 1 o 2 de la temporada en esa cuenca.

Mientras que en el océano Atlántico, por su parte, únicamente se han registrado hasta ahora las tormentas tropicales "Arthur" y "Bertha", sin que hasta el momento se haya formado algún huracán.

¿Cuántos ciclones faltan por desarrollarse?

El pronóstico para 2026 contempla una temporada activa. En el Pacífico se espera la formación de entre 18 a 21 ciclones tropicales, mientras que en el Atlántico podrían desarrollarse entre 11 y 15 sistemas.

Del total previsto, se estima que:



Tormentas tropicales serán de 9 a 10

5 a 6 alcanzarán la categoría de huracán 1 o 2

4 a 5 podrían convertirse en huracanes mayores, categorías 3, 4 o 5

En el Atlántico, el pronóstico considera:



7 a 8 tormentas tropicales

3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2

1 a 2 huracanes mayores

Temporada de ciclones tropicales 2026|Captura de pantalla

Estos son los nombres que siguen en la lista de huracanes

Tras el paso de "Fausto", los siguentes nombres asignados para el Pacífico son Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zake, conforme se desarrollen nuevos sitemas tropicales.

Para el Atlántico, la lista continúa con Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine Kyley, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

¿Cómo va la temporada de huracanes este 2026?

Hasta el momento, la temporada registra en el Pacífico cinco tormentas tropicales y un huracán de categoría 1 o 2 ("Fausto"), en el Atlántico, dos tormentas tropicales. En total son seis sistemas con nombre desarrollados durante la temporada 2026.

Aunque la actividad ha sido mayor en el Pacífico, todavía falta una buena parte de la temporada, por lo que aún podrían formarse varios ciclones y huracanes de mayor intensidad en ambas cuencas.

