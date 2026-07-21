Se forma el huracán “Fausto” en el Pacífico: trayectoria y qué estados de México afectará

El primer huracán de la temporada se formó la noche del martes 20 de julio frente a las costas de México. Se trata del ciclón tropical “Fausto”, el cual se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Debido a las aguas calientes del Pacifico, el sistema continuará evolucionando hasta llegar a huracán de categoría 2, sin que represente un riesgo para territorio nacional.

¿Dónde se ubica el huracán "Fausto"?

El centro del huracán se localiza a 1,200 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Debido a que se ubica bastante lejos de las costas mexicanas, este sistema no representa ningún riesgo para el país.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que "Fausto" se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h y se espera que reduzca ligeramente su velocidad antes de girar hacia el oeste-noroeste entre el martes y el miércoles de esta misma semana.

Se prevé un fortalecimiento rápido durante los próximos dos días, por lo que podría alcanzar la categoría de huracán mayor (categoría 3 o superior) para el miércoles.

Esta noche, #Fausto se intensificó a #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Se encuentra en el océano #Pacífico a más de mil km de #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en nuestro país pic.twitter.com/37HKfjENUf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

A comparación de otros ciclones, “Fausto” podría llegar a categoría 3, pero siempre sobre aguas del Pacifico, sin causar lluvias torrenciales o afectaciones en el país.

Huracán "Fausto": ¿representa un riesgo para México?

El huracán “Fausto” no representa ningún riesgo, por lo que no se han emitido alertas ni avisos costeros vigentes para México ni para otras zonas costeras.

Sin embargo, el NHC advirtió que el oleaje generado por este ciclón comenzará a llegar a la costa occidental de la península de Baja California a partir del miércoles y podría persistir durante varios días.

Estas marejadas podrían provocar fuerte oleaje y corrientes de resaca peligrosas para los habitantes y los turistas, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.