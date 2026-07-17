Llega el primer huracán de la temporada: tormenta tropical “Elida” podría subir de categoría este viernes

La tormenta tropical “Elida” continúa su trayectoria en el océano Pacífico y podría convertirse en el primer huracán de la temporada 2026 durante este viernes 17 de julio, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Es importante aclarar que el fenómeno se mantiene lejos de las costas mexicanas, por lo que no representa ningún peligro para el país, aunque para el fin de semana podría aumentar el oleaje en la costa de Baja California.

Trayectoria de la tormenta tropical “Elida”: ubicación

“Elida” presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas superiores y una presión mínima central de 994 milibares, lo que favorece a su rápida evolución a huracán en las próximas horas.

En su reporte de las 20:00 horas (tiempo del Pacífico), el NHC informó que el centro de “Elida” se ubicó aproximadamente a mil 240 kilómetros al suroeste del estado de Baja California.

El ciclón se desplaza hacia el oeste a 17 km/h, aunque se espera que durante la noche y el viernes cambie ligeramente su trayectoria hacia el oeste-noroeste, para posteriormente perder fuerza el fin de semana.

Tropical Storm #Elida Advisory 10 (8 PM PDT, Thu Jul 16): Elida Forecast to Become a Hurricane on Friday. https://t.co/Oy8uoeRKme — NHC Pacific (@NHC_Pacific) July 17, 2026

¿Cuándo se convertirá “Elida” en huracán?

El pronóstico indica que “Elida” alcanzará la categoría de huracán este viernes, convirtiéndose en el primero de la temporada en el océano Pacífico.

Se prevé que el sistema continúe fortaleciéndose durante las próximas 24 horas gracias a las condiciones del océano y la atmósfera, pero el fin de semana se irá debilitando en mar adentro.

Hasta el momento no existen alertas ni avisos costeros para México, ya que la trayectoria prevista mantiene al ciclón alejado del territorio nacional.

Se acercan ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico: zonas en vigilancia

Además de “Elida”, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia otras zonas de baja presión que tiene posibilidad de evolucionar a tormentas tropicales.

En la cuenca del Pacífico, una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 19 incrementó a 40 % su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y mantiene 90 % en siete días, recibiendo el nombre de “Fausto”.

El sistema se localiza a unos 970 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste-noroeste entre 16 y 24 km/h.

En vigilancia zonas de #BajaPresión con potencial para generar #CiclonesTropicales sobre el océano #Atlántico en la próxima semana. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/RwHfcoD42Y — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 17, 2026

Asimismo, se prevé la formación de otra zona de baja presión frente a las costas del Pacífico sur mexicano, la cual presenta 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

En el océano Atlántico, las autoridades también vigilan una posible zona de baja presión frente a la costa sureste de Estados Unidos, con 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico durante la próxima semana.