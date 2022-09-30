Huracán Ian deja más de 20 muertos en Florida; va a las Carolinas

Dos días después de que el huracán Ian tocara tierra por primera vez en la costa del golfo de Florida como una de las tormentas más poderosas que jamás haya azotado el territorio continental de los Estados Unidos. Hay al menos 21 personas muertas.

Fort Myers, una ciudad cercana a donde el ojo de la tormenta tocó tierra por primera vez, absorbió un gran golpe, con numerosas casas destruidas por vientos de 150 mph y una poderosa marejada ciclónica.

En alta mar, la isla de Sanibel, un destino popular para vacacionistas y jubilados, quedó aislada cuando una calzada quedó intransitable.

Alrededor de 1,99 millones de hogares y negocios permanecieron sin electricidad el viernes, según el servicio de seguimiento poweroutage.com. Ian ha afectado a más de 3,3 millones de clientes desde que tocó tierra en Florida el miércoles pasado.

El huracán Ian tocó tierra por primera vez el miércoles por la tarde cuando se estrelló contra la isla barrera de Cayo Costa frente a la costa del golfo de Florida como un huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 150 mph (241 kph).

Un día después de abrir un camino de destrucción a lo largo de la península de Florida, arrasando casas, provocando el colapso de una calzada y dejando varados a miles a lo largo de la costa del Golfo del estado.

Residente de Florida:

De repente la casa se inundó. Simplemente comenzó a ir más y más profundo. Y para cuando salíamos, estábamos con el agua hasta la mitad del muslo.”

Huracán Ian deja más de 20 muertos en Florida. REUTERS/Shannon Stapleton|SHANNON STAPLETON/REUTERS

Huracán Ian avanza sobre la Costa Este rumbo a Georgia y las Carolinas

El huracán provocó al menos 21 muertes confirmadas o no confirmadas en Florida, dijo Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias del estado, en una sesión informativa matutina. Era la primera vez que un funcionario estatal ofrecía una estimación del número de víctimas.

El número de personas rescatadas ya superaba las 700; decenas de mascotas también fueron salvadas por los oficiales de primera respuesta, rescatistas y bomberos.

Se pronostica que el huracán golpeará el norte de la zona baja de Charleston alrededor de las 2 p.m. ET (1800 GMT) del viernes, provocando inundaciones, marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales. Cientos de millas de costa, que se extiende desde Georgia hasta Carolina del Norte, estaban bajo advertencia de huracán.