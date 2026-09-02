¿El huracán “Karina” llegará a Baja California? Esto se sabe de su trayectoria y los efectos en las costas de México

¿Llegará a Baja California? El huracán "Karina" continúa avanzando por el océano Pacífico como huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. El ciclón mantiene diversos efectos, entre ellos vientos fuertes y sostenidos, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua.

Su ubicación y la trayectoria prevista permiten saber qué tan cerca se encuentra de la península de Baja California y qué es lo que se puede esperar durante los próximos días.

¿Dónde se encuentra el huracán "Karina"?

"Karina" se localizó a 2 mil 155 kilómetros al oeste-sur de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 2 mil 235 kilómetros al este de Hilo, Hawái. "Karina" se desplaza hacia el oeste-noroeste a 19 km/h.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, "Karina" continúa desplazándose por el oeste-noroeste sobre el océano Pacífico.

¿El huracán "Karina" llegará a Baja Califonia?

¿Qué se sabe de la llegada de "Karina" a Baja California? La distancia entre "Karina" y la península es uno de los principales datos para determinar si existe algún tipo de riesgo para México. Actualmente el ciclón se encuentra a las de 2 mil kilómetros en Punta Eugenia, en Baja California Sur.

https://twitter.com/conagua_clima/status/2095260472480071788

¿Qué tan intenso es el huracán "Karina"?

"Karina" se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de 270 km/h.

Pero la categoría debe analizarse junto con su ubicación y su trayectoria; en este caso, aunque el sistema presenta vientos de gran intensidad, se encuentra todavía muy lejos de las costas mexicanas.

Estados afectados por la tormenta tropical "Marie" en México

Debido a la circulación de la tormenta tropical "Marie", las lluvias golpearán fuertemente algunos estados de México, dejando afectaciones a su paso. Los estados que sufrirán lluvias intensas a muy fuertes son:



Baja California Sur

Jalisco

Nayarit

Colima

Sinaloa

Además de las fuertes lluvias, también se registrará un alto oleaje en Baja California Sur, con olas de 2.5 a 3.5 metros de altura, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y Colima, con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura.