Los integrantes de un colectivo viajaban hacia El Carrizo, en el municipio de Ahome, Sinaloa, pero quedaron atrapados en medio de los bloqueos y hechos violentos registrados tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

El grupo tenía previsto llegar el 21 de noviembre, donde ya había personas esperando su ayuda. Sin embargo, durante el trayecto, varios ponchallantas dañaron dos de sus neumáticos y los dejaron varados en carretera.

¿Qué les pasó a los rescatistas de animales en Sinaloa?

A través de redes sociales, los integrantes del colectivo explicaron que no podían continuar su camino hacia Guasave debido a las condiciones de inseguridad.

Brenda González, integrante del grupo, relató que había otros vehículos y tráileres detenidos en la misma zona. Tampoco podían regresar a Culiacán, pues el paso estaba bloqueado por el incendio de dos unidades de carga.

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La situación empeoró minutos después: los rescatistas denunciaron que fueron asaltados y que les quitaron otro de los vehículos en los que viajaban médicas veterinarias y personal de la asociación.

¿Dónde pidieron ayuda los veterinarios y animalistas varados?

Sin posibilidades de avanzar o regresar a casa, el colectivo pidió apoyo a habitantes de las comunidades cercanas a la zona conocida como La Platanera.

Los rescatistas buscaban un lugar donde refugiarse, pues aseguraron que no se sentían seguros y desconocían cuánto tiempo permanecerían atrapados.

Sobre los tráileres incendiados, González comentó que algunas personas les dijeron que pudo tratarse de un accidente, aunque les llamó la atención que ocurriera después de que aparecieron los ponchallantas.

¿Por qué no pudieron llegar a su jornada de rescate en El Carrizo?

La violencia también alcanzó a quienes viajaban para ayudar a animales que necesitaban atención.

El colectivo lamentó no poder cumplir con la jornada programada, especialmente porque ya había personas esperando su llegada en El Carrizo.

Esta vez, los bloqueos carreteros y los hechos violentos no solo impidieron que llevaran ayuda: también los dejaron sin transporte y sin una ruta segura para volver a casa.