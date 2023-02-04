Iglesia debe levantar la voz contra la injusticia: Papa Francisco

En Sudán del Sur el Papa Francisco dijo que la iglesia no puede permanecer callada frenta los abusos y las injusticias, sino que debe levantar la voz.

Papa Francisco:

No pueden permanecer neutrales, sino que deben alzar la voz contra la injusticia y el abuso de poder”.

En su primer día completo en Sudán del Sur, el Papa Francisco se dirigió a obispos, sacerdotes y monjas católicos en la catedral de Santa Teresa en la capital, Juba, mientras el arzobispo de Canterbury y el jefe de la Iglesia de Escocia celebraban servicios en otros lugares.

Sudán del Sur se separó de Sudán en 2011, pero se sumió en una guerra civil en 2013 con grupos étnicos enfrentados entre sí. A pesar de un acuerdo de paz de 2018 entre los dos principales antagonistas, los combates interétnicos han seguido matando y desplazando a un gran número de civiles.

Hay 2,2 millones de desplazados internos en Sudán del Sur, de una población total de unos 11,6 millones, y otros 2,3 millones han huido del país como refugiados, según Naciones Unidas.

La pobreza extrema y el hambre abundan, con dos tercios de la población necesitando asistencia humanitaria como resultado del conflicto y tres años de catastróficas inundaciones.

En la catedral, el Papa Francisco escuchó a una monja contar cómo dos de sus hermanas habían muerto en una emboscada cerca de Juba en 2021.

El Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y el moderador de la Iglesia de Escocia, Iain Greenshields, se reunirán con personas desplazadas por la guerra y escucharán sus historias más tarde el sábado.

Los tres líderes cristianos, en una "peregrinación de paz" sin precedentes, participarán más tarde en una vigilia de oración ecuménica al aire libre en un mausoleo del héroe de la liberación de Sudán del Sur, John Garang, a la que se espera que asistan 50 mil personas.

“La iglesia debe levantar la voz contra la injusticia y el abuso": Papa Francisco en Sudán del Sur.. REUTERS/Thomas Mukoya|THOMAS MUKOYA/REUTERS

Papa Francisco lidera primera visita conjunta en la historia cristiana

Sudán del Sur es predominantemente cristiano y decenas de miles de personas se alinearon en las calles de la capital, Juba, para dar la bienvenida al Papa Francisco con cantos, tambores y aullidos el viernes cuando llegó de una visita a la República Democrática del Congo.

En un discurso fuertemente redactado a los líderes de Sudán del Sur, incluido el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar, que estaban en guerra y que anteriormente estaban en guerra, el Papa Francisco les imploró que renunciaran a la violencia, el odio étnico y la corrupción.