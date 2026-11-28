Un nuevo caso de violencia contra animales fue denunciado en Puebla, luego de que un alumno presuntamente disparara contra un perro dentro de las instalaciones de una universidad. El ataque armado generó señalamientos por la agresión contra el animal; la universidad ya se pronunció.

Alumno dispara contra un perro dentro de una universidad en Puebla

Un joven fue captado dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue) con un arma de fuego.

En el video se observa cómo el hombre con playera color rojo saca el arma, camina hacia el perrito y le dispara; el perrito que se encontraba acostado salió corriendo por el impacto que recibió del arma. Hasta el momento se desconoce el paradero del perrito y su condición médica.

Fundación pide a la Fiscalía la investigación del agresor del perrito en Puebla

Sin embargo, de acuerdo con Fundación Patitas Enlodadas A.C., exigió en sus redes sociales una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La misma fundación planteó preguntas ante el caso del perrito. ¿Cómo ingresó un arma de fuego a las instalaciones de la universidad? ¿Dónde están los protocolos de seguridad de la universidad?, entre otras que dejan ver el aumento de la violencia contra los animales.

La comunidad universitaria y fundaciones piden justicia para el perrito que se encontraba tranquilo acostado y fue atacado con un arma de fuego en Puebla.

¡JUSTICIA PARA CANELO! 🐾



Un perrito fue baleado dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Puebla.



¡Queremos saber quién fue el responsable!



Exigimos que se esclarezcan los hechos, que las autoridades universitarias colaboren con la Fiscalía y que este acto… pic.twitter.com/YXWFG9qLhj — Fundacion Patitas Enlodadas AC😺🐶 (@FUNDAPEPUEBLA) November 28, 2026

¿Qué dijo la Universidad Politécnica de Puebla ante el ataque armado contra el perro?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la universidad, se dio a conocer que desde el pasado 29 de octubre del presente año, activaron los protocolos institucionales, iniciando una investigación.

Además, informó que se determinó la baja definitiva del estudiante involucrado, quien ya no forma parte de la comunidad universitaria.