Un edificio de viviendas quedó envuelto en llamas este jueves en la periferia de París, Francia, en un incendio que dejó una persona fallecida y varios heridos.

La emergencia movilizó a más de 130 bomberos, quienes acudieron al inmueble para combatir el fuego y auxiliar a los residentes.

El siniestro se registró alrededor de las 17:00 horas en Fontenay-sous-Bois, localidad del departamento de Val-de-Marne, al este de la capital francesa.

#AlMomento | Una persona falleció y dos bomberos fueron trasladados a un hospital por un incendio en un edificio de Fontenay-sous-Bois, Francia.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/oEPxVT8aAt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Las llamas obligaron a desplegar un amplio operativo de emergencia, mientras las labores de extinción y rescate continuaban durante la tarde.

El prefecto de Policía, Patrice Faure, confirmó el fallecimiento de una persona pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Incendio comenzó en la planta 11 de un edificio de 18 pisos

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el fuego comenzó en la planta 11 de un inmueble de 18 niveles. Los bomberos indicaron que las llamas se originaron en dos apartamentos y se extendieron hasta el piso superior.

Ante el avance del incendio, los residentes de las primeras diez plantas fueron evacuados, mientras que las personas que habitaban los niveles superiores permanecieron en sus viviendas, según los reportes difundidos sobre la emergencia.

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Au moins UN MORT et 30 BLESSÉS, dont 15 pompiers, dans un impressionnant incendie survenu ce jeudi en fin d’après-midi dans un immeuble de Fontenay-sous-Bois.



Le feu s’est déclaré au onzième étage d’une tour du quartier des Larris, mobilisant plus de… pic.twitter.com/f3lDXaVkp7 — Bastion (@BastionMediaFR) November 19, 2026

El Ayuntamiento habilitó un espacio de acogida en una escuela para atender a los vecinos y familiares afectados por el siniestro, quienes tuvieron que abandonar sus hogares mientras se desarrollaban las labores para controlar el fuego.

Dos bomberos fueron trasladados a un hospital

La emergencia también dejó a dos bomberos lesionados durante las maniobras para extinguir las llamas, por lo que ambos tuvieron que ser evacuados y trasladados a un hospital. Sin embargo, sus vidas no corrían peligro, de acuerdo con la información disponible.

Las operaciones de extinción continuaban a última hora de la tarde, mientras las autoridades mantenían el despliegue de los equipos de emergencia.