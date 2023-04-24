Incendio en parque de diversiones provoca desalojo de visitantes en EU; no hay heridos

Un incendio se registró en una de las atraccioenes en un conocido parque de diversiones ubicado en Anaheim, California. Sucedió mientras visitantes se encontraban en el parque por lo que se efectuó una evacuación de visitantes fueron evacuados de la isla Tom Sawyer, en donde se presenta ese espectáculo.

El dragón de 13 metros de altura que forma parte del espectáculo llamado "Fantasmic", se prendió en llamas en pleno show durante la pasada noche en el parque de diversiones.

Autoridades locales han señalado que el siniestro ocurrió durante la noche del sábado 23 de abril (2023) y que por fortuna no se reportaron heridos.

Usuarios en redes sociales publicaron imágenes en donde se pudo apreciar como la cabeza del dragón de "Fantasmic" mientras se encontraba en llamas que rápidamente se extendieron al reto de la estructura en el parque de diversiones.

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland 😢 #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7 — mlg (@MelissaLeeGiles) April 23, 2023

Evacuados tras incendio de una de las atracciones del parque temático de California

Conforme al Departamento de Bomberos de Anaheim, no se reportaronn lesionados además de que se analiza acerca de la causa del siniestro y de la extensión de los daños.

Otros videos del incendio del dragón en Disney mostraron a la estructura completamente envuelta en llamas, lo que provocó que varios de los miembros del elenco fueran desalojados de la isla Tom Sawyer.

Additional clips from the #fantasmic dragon fire at #disneyland. The show stopped when the prop head caught fired instead of breathing out of the mouth, which then spread to the rest of the body pic.twitter.com/fSfWlr8k8j — Ryan Laux (@ryanlauxcreates) April 23, 2023

¿Qué es el Fantasmic?

Con impresionantes efectos, emocionantes acrobacias, deslumbrante pirotecnia y una música emocionante, el espectáculo Fantasmic es el más grande que que se efectúan en el prque de diversiones de Anahein en California que uutiliza agua y luz danzante.

Cabe señalar que la atracción llamada "Fantasmic", que mide unos 13 metros de altura hizo su debút por primera vez en Disneyland en el año de 1992 y desde ese entonces se ha presentado en la isla de Tom Sawyer, durante dos veces por noche.

Esta peculiar atracción utiliza efectos especiales de fuego y agua mientras le cuenta a sus espectadores, la historia de de Mickey Mouse como el aprendiz de brujo, todo mientras se proyectan videos intercalados de sus películas clásicas. "Héroes audaces y villanos épicos luchan a gran escala en un increíble espectáculo nocturno protagonizado por Mickey Mouse", es como se describe el espectáculo en el parque de diversiones.