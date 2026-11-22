¡Emergencia en CDMX! Se reportó un fuerte incendio en el noveno piso de un edificio ubicado en calles de la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez; se desalojaron alrededor de 250 personas.

En algunos videos se puede ver como una intensa columna de humo negro sale de la ventana de este departamento.

#AlMomento | Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Benito Juárez 🔥 Un incendio en el quinto piso de un edificio provocó una intensa movilización de bomberos y servicios de emergencia en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. El incidente ocurrió sobre Eje 8 Sur y Bruno Traven, donde ambulancias y unidades de rescate atendieron la situación. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 22, 2026

Bomberos combaten las llamas en el edificio: ¿Qué provocó el incendio?

Elementos de emergencia acudieron al lugar de los hechos para combatir las intensas llamas; hasta ahora el incendio ya fue controlado por los bomberos.

Aunque aún se desconoce la cause real del incendio, no se han reportado personas heridas o víctimas mortales.

Piden a las y los ciudadanos evitar circular por la zona afectada.

Servicios de emergencia laboran para sofocar el incendio que se registra en el noveno piso de un edificio en calle Jaca y Av. Popocatépetl, col. Santa Cruz Atoyac, @BJAlcaldia. Como medida de prevención, personal operativo de la @SGIRPC_CDMX, coadyuvó en la evacuación de 250 personas; al momento sin lesionados. Evita circular por la zona y cede el paso a las unidades de emergencia. @Bomberos_CDMX #UGIRPC @SSC_CDMX #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2026

Incendio en edificio de la Benito Juárez provoca cierre de calles: Alternativas viales

Las movilizaciones por el incendio de la Benito Juárez provocaron el cierre de calles en la colonia Santa Cruz Atoyac, principalmente la vialidad Popocatépetl.

Algunos vecinos aseguran que los automovilistas se están desviando por las calles Uxmal, Zapata y Palomar; se recomienda tomar precauciones al transitar por la zona afectada.