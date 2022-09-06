Incendio en Fairview, California, deja 2 muertos y orden de evacuación

Al menos dos muertos y un heridos es el resultado del incendio en la avenida Fairview, en el condado de Hemet, California, Estados Unidos, informó el Departamento de Bomberos local.

Las autoridades de California añadieron que el incendio en Fairview se extendió a 810 hectáreas, por lo que tuvieron que ordenar la evacuación de las personas para ponerlas a salvo de las llamas.

El incendio en Fairview comenzó poco después de las 2:00 de la tarde del lunes (tiempo local) y se extendió rápidamente, por lo que se activó una orden de evacuación, informaron las autoridades de California.

El departamento de bomberos detalló que el incendio se encuentra controlado en un 5 por ciento. El fuego destruyó siete estructuras y dañó muchas más.

Ante la emergencia, las autoridades de California desplegaron nueve equipos de bomberos, seis aviones cisterna, cuatro helicópteros y 265 bomberos para hacer frente al incendio en Fairview.

Partes de California siguen consumiéndose por los fuegos. En estos momentos, sigue activo el incendio de #Fairview que se ha cobrado la vida de 2 personas. El otro, el de Mill, causó la muerte de otras 2 personas durante el fin de semana. #CaliforniaFires #IncendiosForestales 🔥 pic.twitter.com/vY0KcdrQ33 — Conexión Con El Tiempo (@conexiontiempo) September 6, 2022

Sequías provocan incendios en California

La semana pasada, un incendio de rápido movimiento en el norte de California quemó alrededor de 1620 hectáreas de tierra y destruyó cientos de casas y edificios.

"Cerca de 100 casas y edificios fueron destruidos por el fuego", dijeron las autoridades.

El gobernador de California, Gavin Newsom, proclamó el estado de emergencia para el condado de Siskiyou. La declaración de emergencia ayudará a los residentes a acceder a la ayuda federal y desbloquear los recursos estatales.

Otro incendio llamado Mountain Fire también se estaba extendiendo simultáneamente en Gazelle, ubicado a 16 km al noroeste de Weed, California.

La oficina de Newsom dijo que el incendio había causado lesiones a los civiles, cortes de energía, destruido casas y obligado a evacuar a miles de residentes. Los funcionarios locales dijeron que las personas deberían planificar "como mínimo varios días" para mantenerse alejados de las áreas evacuadas.

Más de dos décadas de sequía y aumento de las temperaturas, exacerbadas por el cambio climático, han hecho que California sea más vulnerable que nunca a los incendios forestales. Los dos años más devastadores registrados fueron en 2020 y 2021, según la cantidad de hectáreas quemadas.

