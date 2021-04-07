India supera los 115 mil contagios de Covid-19 en un día

India registró una nueva cantidad récord de contagios por coronavirus este miércoles, con un total de 115 mil 736 nuevos casos registrados en 24 horas.

Esta cifra representa el número más alto de contagios desde que la pandemia llegó al país asiático, que vive la fase más intensa de la segunda ola.

Esta es la segunda vez que India supera la barrera de los 100 mil contagios no sólo desde que inició la pandemia, sino también en menos de una semana, pues apenas el pasado lunes se habían registrado más de 100 mil contagios en un día.

India es el tercer país más afectado por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, con un total de 12.8 millones de contagios por Covid-19, de acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud.

Tan solo durante el martes, India registró un total de 630 muertes, elevando la cifra de fallecidos a 166 mil 177 víctimas fatales.

El gigante asiático sufre la parte más cruda de la segunda ola de contagios, luego de que desde febrero los contagios fueran a la baja con menos de 10 mil contagios por día y 100 muertes diarias, dejando atrás los casi 100 mil nuevos casos diarios registrados en septiembre.

Esta nueva ola de contagios llega después de que se hayan relajado las medidas para prevenir los contagios, con un menor uso de cubrebocas en las calles, además de que se dejó de lado el distanciamiento social, en parte debido a que autoridades decidieron reducir medidas preventivas.

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NUEVA DELHI TENDRÁ TOQUE DE QUEDA

La nueva ola de contagios ha obligado a que los estados empiecen a retomar medidas sanitarias, incluso algunas más severas que las impuestas durante la primera ola.

El gobierno de Nueva Delhi impuso el toque de queda nocturno desde este martes para reducir la movilidad y evitar que el virus se siga expandiendo en la capital.

Al occidente del país, en el estado de Maharashtra, líder de contagios, se anunciaron desde el domingo pasado restricciones nocturnas, además de confinamientos obligatorios durante los fines de semana, además del cierre de comercios considerados como no esenciales, empezando por la capital de la entidad, Bombay.

Hasta este miércoles, en India se han administrado 87 millones de dosis, con un total de 10 millones de personas que ya recibieron las dos inyecciones necesarias.

India, con una población superior a los mil 300 millones de habitantes, tiene como objetivo vacunar a al menos 300 millones de personas antes de junio con la fórmula de AstraZeneca, Covishield, y la desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biotech, Covaxin, aprobada en México apenas este martes.

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