La industria turística de México pidió aumentar los recursos destinados a la promoción del país en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, al considerar que los 20 millones de pesos adiciones están lejos de los 5 mil millones que requiere el sector.

Piden más para la promoción turística de México

Ahora fue la industria turística quien exigió más recursos en el presupuesto 2027 para la promoción turística de México, ya que darle 20 millones de pesos extra está muy . “alejada de los 5 mil mdp que requiere la industria para un sector que genera divisas para el país”

Recordaron que en octubre de 2026, las organizaciones empresariales del sector turístico ya habían hecho una propuesta para destinar 5,000 millones de pesos en el PEF 2027, recursos que provendrían de los ingresos que el mismo sector genera con los pagos que realizan los turistas extranjeros al ingresar al país, mediante el cobro del Derecho de Visitante NO Residente”.

Sobre los 20 millones de pesos extra, pidieron “sujetar los recursos adicionales a campañas y acciones sustantivas verificables, con indicadores de alcance, demanda incremental, visitantes, gasto turístico y evaluación independiente; evitar que la ampliación se diluya en estructuras administrativas”, es decir, burocracia.

La Comisión incorporó una reasignación de 20 millones de pesos al programa F025, Formento y Promoción de Destinos Turísticos, adscrita a la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de SECTUR.

En octubre de 2026, las organizaciones empresariales del sector turístico presentaron una propuesta para destinar 5 mil millones de pesos en el PEF 2027, recursos que provendrían de los ingresos que el mismo sector genera con los pagos que realizan los turistas extranjeros al visitar el país.