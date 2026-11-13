El recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) ya generó preocupación dentro del organismo. Su presidenta provisional, Blanca Cruz García, reconoció que existe preocupación por el impacto que tendrá la reducción, aunque todavía no saben qué áreas tendrán que ajustar sus recursos. La funcionaria explicó que el instituto aún no recibe la notificación oficial de la Cámara de Diputados, por lo que trabaja en un análisis preliminar para identificar las posibles afectaciones.

Una vez que tenga la información, realizará un diagnóstico y definirá cómo redistribuir el presupuesto. Cruz señaló que los cambios deberán pasar por la Comisión Temporal de Presupuesto y posteriormente por el Consejo General del INE, que tendrá que conocer y aprobar la modificación. Mientras tanto, las áreas del instituto siguen sin tener claridad sobre los ajustes que podrían enfrentar.

¿Por qué le recortaron seis mil millones de pesos al INE?

La Cámara de Diputados aprobó una reducción de seis mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el organismo electoral. Este tijeretazo obliga al INE a revisar sus recursos y determinar cómo ajustará su operación ante la disminución.

Preocupa a @INEMexico tijeretazo de seis mil millones que le recetó la Cámara de Diputados. Aún se desconoce qué áreas se verán afectadas. No hemos sido notificados, dice Blanca Cruz, presidenta provisional. https://t.co/v2JCa9l7FE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 13, 2026

Sin embargo, todavía no hay información sobre las áreas o programas que podrían resultar afectados ni sobre dónde se concentrarían los recortes.

¿Qué dijo Blanca Cruz sobre el recorte al presupuesto del INE?

La presidenta provisional reconoció que el instituto está preocupado y pendiente de conocer los detalles de la decisión legislativa.

“Si estamos interesados, por supuesto, estamos preocupados y estamos atendiendo”, expresó.

También explicó que primero necesitan recibir la notificación oficial para conocer el alcance de la reducción y tomar decisiones con base en un diagnóstico.

¿Quién decidirá qué áreas del INE tendrán menos presupuesto?

La redistribución de los recursos no será una decisión unilateral. De acuerdo con Blanca Cruz, el análisis deberá pasar por la Comisión Temporal de Presupuesto del instituto y después llegará al Consejo General, donde se discutirá y aprobará la modificación presupuestal.

Por ahora, la incógnita sigue siendo qué áreas tendrán que apretarse el cinturón para enfrentar el recorte millonario.