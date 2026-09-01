“Somos”, primero el nombre ahora el mapa; INE ordena cambiar logo de nuevo partido

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el cambio de nombre al partido político “Somos México” por Somos, y rechazó la propuesta del logotipo de la silueta de la República mexicana, ante lo cual deberá presentar un nuevo emblema que se analizará el 3 de septiembre próximo.

Durante la extensa sesión extraordinaria urgente del Consejo General del INE, los consejeros acordaron desvincular la palabra México del nombre original que tenía ese nuevo partido.

También determinó sustituir el actual emblena conpuesto por un gráfico del mapa de México, ya que se incumple con la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así, por mayoría de 10 votos a favor y uno en contra de la consejera electoral Rita Bell López, el INE aprobó que el partido lleve el nombre de Somos con las letras rosas, pero deberá quitar la silueta de la República, esto con la finalidad, según aegumentaron, de evitar confusiones entre el electorado que se vincula con el país.

Arturo Chávez, consejero electoral afirmó que “mediante un elemento gráfico se reproduce la relación semántica que antes se expresaba con las dos palabras Somos México”, y por ello propuso eliminar la silueta de la República, lo cual fue aprobado por nueve consejeros.

¡¡URGENTE!! 🚨



Proponen quitar en estos momentos a @SomosMxMexico la silueta del mapa del país.



Lo está proponiendo Arturo Chávez consejero del @INEMexico muy cercano a la presidenta @Claudishein



El proyecto elaborado por la presidenta del INE nos daba la razón, ahora hasta… — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) September 1, 2026

INE fue de la ley: Álvarz Icaza

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el INE expresó su indignación, señalando que sus argumentos estaban fuera de la ley, pues hace 20 meses este órgano electoral avaló su nombre y emblema y ahora “se inventa un concepto de neutralidad semántica”.

El INE aprobó también que el número mínimo de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro, lo cual desató una serie de acusaciones entre los representantes de los partidos políticos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); Somos; Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).