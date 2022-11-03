EU sube tasas de interés, inflación arrasa Reino Unido y Turquía

La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó 0.75% en las tasas de interés por cuarta vez consecutiva, como parte de su agresiva estrategia por reducir la inflación descontrolada que afecta la economía del país. Reino Unido y Turquía luchan por controlar la galopante inflación.

El fuerte incremento deja la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal con un nuevo rango objetivo del 3.75% a 4%. Se trata de la tasa más alta la Fed desde enero de 2008.

Gran Bretaña enfrenta la recesión más larga en un siglo: BofE predice que la economía se contraerá durante dos años a medida que aumenta las tasas de interés entre un 0.75% y un 3%, el mayor aumento en tres décadas, lo que elevará el costo de las hipotecas no fijas por miles.

El Banco de Inglaterra elevó la tasa de interés en 0.75 puntos porcentuales a 3 por ciento durante la mañana de este jueves, lo que podría agregar cientos de libras a los pagos hipotecarios mensuales no fijos.

Potencialmente agrega cientos de libras a los pagos hipotecarios mensuales no fijos de los propietarios.

El gobernador del banco, Andrew Bailey, advirtió sobre un "camino difícil por delante" para la economía del Reino Unido en los próximos años.

Dijo a los periodistas hoy: "Si no actuamos con fuerza ahora, será peor más adelante".

El mayor aumento en las tasas de interés en más de 30 años

Los propietarios de viviendas enfrentaran un mayor gasto en los costos internos, ya que el Banco de Inglaterra confirmó el mayor aumento en las tasas de interés en más de 30 años, y la recesión más larga desde que comenzaron los registros hace un siglo.

Las tasas de interés son ahora las más altas desde la crisis financiera mundial en 2008 después de la decisión de 7.2 del Comité de Política Monetaria (MPC), el octavo aumento consecutivo.

El aumento, que siguió a un anuncio similar de la Reserva Federal de Estados Unidos, es el mayor movimiento diario desde el Miércoles Negro en 1992 y el mayor aumento desde 1989.

Los banqueros centrales quieren controlar la inflación galopante que está golpeando a los hogares británicos. Más de 1.5 millones de hogares, que están en hipotecas variables estándar o de seguimiento, sentirán el dolor instantáneamente a medida que se filtre el aumento de la tasa base.

El gigantesco movimiento se produjo cuando el Banco predijo una recesión de dos años para el Reino Unido, la más larga desde que comenzaron los registros en la década de 1920, que se extendería mucho más allá de su pronóstico anterior de 15 meses.

Reconoció que ocho aumentos de tasas desde diciembre pasado son "grandes cambios y tienen un impacto real en la vida de las personas".

Tasas de interés aumentan en todo el mundo

Las tasas de interés están aumentando en todo el mundo a medida que los países manejan el aumento de los precios impulsado en gran medida por la pandemia de Covid-19 y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Turquía uno de los países más afectados por la inflación

Turquía se ha convertido en uno de los países más afectados por la inflación en el mundo. Su inflación anual alcanzó el 83.45 por ciento en septiembre, la más alta en 24 años, según el Instituto de Estadística de Turquía a principios de octubre.

Ahora, incluso las ventas de la comida tradicional más común, el doner kebab turco, han caído significativamente debido a los fuertes aumentos de precios.

Afectados por múltiples factores, incluidos los brotes epidémicos de COVID-19 y los crecientes precios mundiales de la energía, los turcos han estado sufriendo precios elevados desde el año pasado.

Alrededor del 70 por ciento del comercio mundial está denominado en dólares estadounidenses, y el dólar ha seguido apreciándose después de las subidas de tipos. Como resultado, los precios del combustible, los alimentos y las materias primas importadas por Turquía han aumentado continuamente y el país también ha perdido muchas oportunidades de inversión y desarrollo.

"En todo el mundo existe el riesgo de recesión, debido a la política seguida por la Fed. Porque su política monetaria muy estricta y las altas tasas de interés disminuirán la inversión, y la demanda del exterior del mundo no será satisfecha. Turquía, en comparación con otros países en desarrollo y países emergentes, no está en una muy buena posición", dijo Kaya Ardıc, profesora del Departamento de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Piri Reis.