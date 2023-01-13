Reportan primer caso de influenza aviar en humanos en Ecuador

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó el primer caso de influenza aviar H5N1 en humanos en América Latina. Se trata de una niña que vive en Ecuador y se encuentra hospitalizada.

El gobierno de Ecuador confirmó la influenza aviar en humanos, luego de que hace un mes declaró emergencia zoosanitaria por la enfermedad en aves.

El Ministerio de Salud de Ecuador indicó que la niña, de nueve años de edad, se contagió con influenza aviar después de tener contacto con un ave enferma en la provincia central de Bolívar, por lo que levantaron un cerco epidemiológico en zonas de riesgo.

#ComunicadoOficial | @Salud_Ec mantiene activa vigilancia ante caso de gripe aviar en humanos, registrado en la provincia de Bolívar.



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"Se presume que la infección se dio por el contacto directo con aves que portaban el virus. Hasta el momento no se ha registrado ningún otro caso en humanos", indicaron las autoridades sanitarias de Ecuador.

No obstante, el Ministerio de Salud no dio detalles sobre el estado de salud de la menor.

Ecuador declaró emergencia zoosanitaria a fines de noviembre y una alerta epidemiológica a mediados de diciembre del 2022, luego de que se detectara un brote en la provincia de Cotopaxi, donde se sacrificaron miles de aves para contener la influenza aviar.

Posteriormente, se reportaron otros casos en la provincia de Bolívar en aves de traspatio, según el Ministerio de Agricultura.

Comunicado l El MAG, junto a @AgrocalidadEC, trabaja para contener los brotes de influenza aviar en el país.

Ecuador #SinInfluenzaAviar. pic.twitter.com/DJIRwhLPHm — Ministerio de Agricultura y Ganadería (@AgriculturaEc) January 11, 2023

¿Cómo se transmite la gripe aviar y cuáles son los síntomas?

La enfermedad a menudo, conocida como influenza aviar, es transmitida por aves silvestres que luego pueden transmitir el virus a las aves de corral.

El principal factor de riesgo para la transmisión de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces.

Cuando un humano se contagia de influenza aviar puede presentar síntomas que van desde una leve infección en las vías respiratorias con tos y fiebre hasta síntomas más graves como neumonía, que provoca dificultad para respirar, shock e incluso la muerte.

