Reportan dos muertos tras intento de robo en el aeropuerto de Santiago de Chile

La mañana de este miércoles 8 de marzo un grupo de sujetos hizo un intento de robo de un camión de valores ubicado en el interior del aeropuerto de Santiago de Chile. El saldo es de dos personas muertas tras una balacera, de acuerdo con autoridades locales.

Según medios chilenos, 12 hombres con armas entraron a la terminal aeroportuaria a bordo de tres camionetas, con el objetivo de concretar el robo al camión de valores. Sin embargo, oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) impidieron que se concretara el crimen, lo que desató una balacera.

De las dos personas muertas, una de ellas era funcionario de la DGAC, mientras que el segundo sería uno de los asaltantes, de acuerdo con información de la Policía de Investigaciones de Chile corroborada por la agencia Reuters.

Así ocurrió el intento de robo en el aeropuerto de Chile

Los asaltantes tenían como objetivo el dinero que habría llegado en un avión desde Miami, Estados Unidos. Usaron identificaciones falsas para entrar al aeropuerto chileno.

Sin embargo, vigilantes de la DGAC los enfrentaron en una zona del aeropuerto, cerca de algunos aviones. Tras la acción del personal lograron impedir el cometido de los criminales.

🔴URGENTE: Funcionario DGAC muere baleado en la losa del Aeropuerto de Santiago .

Robo a camión de valores en Santiago de Chile.

¡Que renuncien todos!#EnDesarrollo pic.twitter.com/t4COFBlluG — Pablo Fontirroig- #Patriota-Anti Comunista 🇨🇱 (@FontirroigPablo) March 8, 2023

Después de verse impedidos de concretar el robo al camión de valores, el resto de la banda escapó de la zona. En videos compartidos en redes sociales es posible escuchar sonidos de varios disparos en las instalaciones del aeropuerto de Santiago de Chile.

En las inmediaciones de la terminal, las autoridades hallaron dos automóviles incendiados, los cuales pudieron ser usados por los delincuentes.

Más adelante, en la comunidad de Lo Prado, un tercer automóvil, tripulado por un sujeto armado, fue detectado por las fuerzas del orden. El sujeto incluso intentó robar otro auto para escapar.

|REUTERS/Iván Alvarado

Este caso ya es investigado por la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigación. Agustín Urbina, subprefecto de la Brigada, explicó que los asaltantes usaron armamento largo y corto. Agregó que tienen conocimiento de una persona menor de edad quien está herida e internada en un hospital por herida de bala. Sin embargo, desconocen si está involucrada en el intento de asalto.

“Llegó (al hospital) una persona herida, al parecer de impacto balístico. Esa información está en proceso de análisis, porque no tenemos certeza si tiene algún vínculo con la investigación del aeropuerto. No tenemos la certeza absoluta de que haya participado (en el crimen)”, declaró el subprefecto.

Con información de Reuters