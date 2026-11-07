Evacuan instalaciones de Televisión Caracol por amenazas de atentado

Autoridades de Colombia evacuaron las instalaciones de Televisión Caracol, unas de las televisoras más importantes del país.

La empresa dio a conocer que en las últimas horas Caracol Radio fue avisado por las autoridades sobre un posible atantado.

Por ello se activaron los protocolos preventivos para proteger al personal.

Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación.

Sobrevuela helicóptero tras amenazas a Televisión Caracol

Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia sobrevoló la zona para descartar cualquier peligro en las inmediaciones de las televisora.

Grupos de defensa de derechos humanos expresaron su preocupación por el atentado en contra de los medios de comunicación y el peligro de la libertad de expresión.

Hasta el momento, no se reportan detenidos.