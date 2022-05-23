El mundo no estaba y sigue sin estar preparado para una pandemia: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) recalcó: "está claro que el mundo no estaba y sigue sin estar preparado para una pandemia", lo hizo en su discurso durante el segundo día de la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se realiza en Ginebra, Suiza.

También resaltó que en estos dos años "la pandemia ha demostrado por qué el mundo necesita a la OMS", aunque Adhanom destacó que se requiere de cambios dentro del organismo, "el mundo necesita una OMS más fuerte, empoderada y financiada de manera sostenible".

Siempre con su función primordial en temas de salud, "mediante la creación de una OMS más fuerte que brinde resultados y se refuerce para desempeñar su papel de liderazgo en la salud mundial", agregó Adhanom.

Cambios profundos

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS acogió las recomendaciones que en estos tiempos de pandemia ha recibido como el del Grupo de trabajo sobre financiación sostenible "de aumentar las contribuciones señaladas al 50 % del presupuesto básico durante la próxima década", indicó.

Al igual que "considerar un modelo de reposición, ampliar nuestra base de financiamiento y brindar financiamiento más flexible para el presupuesto del programa," Tedros agregó que, "estas recomendaciones podrían transformar por completo a esta Organización".

El director general de la OMS, espera que estas recomendaciones sean adoptadas por Asamblea Mundial de la Salud, además señaló que han habido muchos llamados al cambio que sin duda se necesitan, aunque enfatizó que la OMS sigue en constante cambio, "introduciendo un concepto de mejora continua", indicó.

¿Qué es la Asamblea Mundial de la Salud?

La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano que tiene capacidad de decisión de la OMS, este año inició el 22 de mayo y terminará el 28 del mismo mes, se realiza en Ginebra, Suiza.

Cada año, asisten delegaciones de todos los estados miembros de la OMS, tienen como objetivo determinar las políticas de la organización, supervisar las políticas financieras, revisarlas y adoptar el proyecto de presupuesto por programas.

También designa al director general, se espera que Tedros Adhanom Ghebreyesus sea nombrado para un segundo mandato de cinco años.

En este 2022, la 75.ª Asamblea Mundial de la Salud es la primera que se realiza de forma presencial desde el inicio de la pandemia de Covid-19.