Deslave en Italia deja al menos un muerto y varios desaparecidos

Trece personas están desaparecidas después de que fuertes lluvias provocaran un deslave en la isla italiana de Ischia.

En un principio versiones peridísticas daban cuenta de el deceso de 8 personas sin embargo las autoridades han confirmado la muerte de una personas y 13 desaparecidas, al mismo tiempo reportan la situación como grave, y han ordenado el desalojo de al menos 200 personas.

En el norte de la isla en la localidad de Casamicciola Terme, "un deslizamiento de tierra sepultó una casa y los equipos de rescate buscan a posibles personas desaparecidas", dijo el servicio de bomberos en una primera actualización.

La agencia de noticias italiana, ANSA informó que 13 personas están en calidad de desaparecidas después del deslizamiento de tierra de la madrugada, que comenzó sobre el pequeño pueblo y llegó al paseo marítimo. Entre ellos se encontraba una familia compuesta por marido y mujer y un bebé recién nacido que vivían cerca de donde comenzó el deslave o deslizamiento de tierra, según la agencia. El lodo arrastró autos cuesta abajo, con al menos un vehículo arrastrado hacia el mar, del cual fueron rescatadas dos personas, confirmó el servicio de bomberos.

Las autoridades locales han pedido a los residentes de Ischia, ubicada frente a la costa de Nápoles, que permanezcan en sus domicilios para no entorpecer la operación de rescate.

Continúan las operaciones en Ischia para el rescate de la población y en la búsqueda de desaparecidos. Sesenta y cuatro bomberos están operando en la isla, atendiendo el deslave, habiendo llegado al lugar en ferry y helicóptero del departamento de vuelo de Pontecagnano, incluidos expertos en la operación de equipos de movimiento de tierras, especialistas en buzos, drones y helicópteros.

Isquia es la isla más grande del archipiélago napolitano y está dividida en seis municipios: Isquia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana y Barano d'Ischia, administrativamente ubicados en la provincia de Nápoles.

