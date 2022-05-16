ELN declara cese el fuego en Colombia para elección presidencial

La guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el lunes un cese al fuego de 10 días para la primera vuelta de la elección presidencial de Colombia y reiteró su disposición de iniciar un diálogo de paz con el próximo Gobierno.

ELN decretó un cese al fuego desde el próximo 25 de mayo hasta el 3 de junio, para que “quienes deseen votar lo hagan con tranquilidad”.https://t.co/DWuuqtQsiP — El Espectador (@elespectador) May 16, 2022

Los colombianos irán a las urnas el próximo 29 de mayo para elegir el próximo presidente, que gobernará entre 2022 y 2026.

El izquierdista Gustavo Petro y el centro derechista Federico Gutiérrez lideran las encuestas de intención de voto para ganar la elección y remplazar a Iván Duque.

FILE PHOTO: Colombian left-wing presidential candidate Gustavo Petro, of the Pacto Historico (Historic Pact) coalition, speaks during an election debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo|LUISA GONZALEZ/REUTERS

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50% de los votos válidos se deberá realizar una segunda vuelta el 19 de junio.

"Decretamos un cese el fuego unilateral a partir de las 0:00 horas del 25 de mayo hasta las 24:00 horas del 3 de junio, para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad", dijo el ELN en un comunicado en el que advirtió que se reserva el derecho a la defensa en caso de ataques de las Fuerzas Militares.

En los últimos años el grupo rebelde, conformado por unos 2.400 combatientes y considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ha declarado ceses de hostilidades durante las elecciones.

De inmediato no se produjo ninguna reacción del Gobierno, que en el pasado calificó los cese al fuego como una estrategia para influir en las elecciones.

Las negociaciones de paz de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron debido a sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.

"El Ejército de Liberación Nacional (ELN) está dispuesto a reanudar los diálogos con el Gobierno del presidente que resulteelecto en las próximas jornadas electorales. Para trabajar por la paz debemos hablar sin rodeos de la existencia de un conflicto armado de naturaleza política", aseguró el grupo rebelde.

El ELN no ha tenido conversaciones de paz con el Gobierno del presidente Iván Duque debido a que se negó a cumplir exigencias como la suspensión de las hostilidades, la liberación de las personas secuestradas y la suspensión del uso de minas antipersonales en medio del conflicto interno de casi seis décadas que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

Un ataque con un carro bomba contra una academia policial en Bogotá en enero de 2019, que dejó 22 cadetes muertos, frenó un posible diálogo de paz entre el Gobierno de Duque y esa guerrilla.

