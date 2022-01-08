ELN se atribuye atentado que hirió a 13 policías en Cali, Colombia

El grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el atentado terrorista contra un camión de policías en el sector Puerto Rellena, en la ciudad de Cali, Colombia, que dejó al menos 13 oficiales heridos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que el ELN causó el atentado terrorista con explosivos contra el camión de policías, la noche del viernes.

“El grupo terrorista (ELN) se adjudicó el atentado en la ciudad de Cali contra la policía colombiana y se adjudica la violencia desatada meses atrás, buscando bloquear el desarrollo de toda una nación”.

El grupo terrorista ELN se adjudica el atentado en la ciudad de Cali contra la @PoliciaColombia y se adjudica la violencia desatada meses atrás buscando bloquear el desarrollo de toda una nación. (1/3) — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 8, 2022

Iván Duque agregó que el interés del ELN es el de incidir en el proceso electoral de este año, con el apoyo de “dictaduras socialistas y comunistas”, y aseveró que Colombia no se doblegará ante el terrorismo.

El presidente de Colombia indicó que su gobierno actuará con contundencia “como lo hemos hecho con alias Uriel, alias Fabián y contra todos los cabecillas de ese grupo, entre ellos los extraditados por narcotráfico a Estados Unidos”.

Por su parte, el coronel Carlos Soler Parra, secretario de Seguridad de Cali, informó que comenzaron las investigaciones y realizaron allanamientos para dar con los responsables del atentado terrorista contra policías y prevenir cualquier otra situación.

El @DirectorPolicia, General Jorge Luís Vargas Valencia, llegó a Cali para monitorear las investigaciones por el atentado contra uniformados del ESMAD en el sector de #VillaDelSur.



El general también visitó a los uniformados en el centro asistencial donde están siendo atendidos. pic.twitter.com/wDDpeeawUK — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) January 8, 2022

¿Cómo fue el atentado contra policías en Cali?

El coronel Carlos Soler Ponce informó a través de un comunicado que el pasado viernes 7 de enero se activó una carga explosiva contra un vehículo que movilizaba un grupo de policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Soler Parra agregó que el vehículo donde se trasladaban 15 policías quedó destruido por el impacto. Los lesionados fueron trasladados a diferentes clínicas de la ciudad.

También aseguró que la onda explosiva afectó algunas viviendas aledañas, por lo que las autoridades de Colombia pusieron en marcha un dispositivo de apoyo en el barrio Villa del Sur para evaluar la magnitud de los daños y brindar la ayuda necesario a la comunidad.

