Montevideo será sede de la reunión anual de AIL

Luego de dos años de pausa por motivos sanitarios, entre el 4 y el 6 de mayo se realizará en Montevideo uno de los eventos más importantes de los broadcasters a nivel mundial: la XIV Asamblea General de la Alianza Informativa Latinoamericana. Canal 4 oficiará de anfitrión, y participarán representantes de noticias de la Cadena Caracol (Colombia), TV Azteca (México), Todo Noticias (Argentina) y Bandeirantes (Brasil).

Además, se unen representantes de la organización ENEX, que agrupa a más de 55 estaciones de toda Europa, Asia y África

La XIV Asamblea General de la Alianza Informativa Latinoamericana, AIL cuenta con la declaración de interés por parte del Ministerio de Turismo. Durante estos días, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca la realidad informativa uruguaya. Gonzalo Terra, Gerente de Noticias de Canal 4, comentó al respecto: “Para Canal 4 es un gran honor ser el anfitrión de este evento. Es un gran desafío, pero también una excelente oportunidad para mostrar lo que hacemos durante todo el año, buscando brindar a nuestra audiencia contenido de calidad, periodismo serio y profundo, que aporte al debate de ideas y el entendimiento de la realidad. Además, nos entusiasma la idea de poder compartir experiencias con colegas de tantos medios de primer nivel”.

Este encuentro contará con disertaciones sobre temas relevantes y actuales del mundo de las noticias. En estos espacios participarán referentes de talla mundial como Mitch Koppelman, ex VicePresident Broadcasting Services Americas de la agencia de noticias Reuters, y Rodrigo Bonilla Hastings, director para las Américas de WAN- IFRA, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias.

A modo de cierre del evento, el viernes 6 se entregarán los Premios Iris América, organizados por la Academia de Televisión de las Ciencias y las Artes de España, una instancia que evalúa los mejores trabajos periodísticos de los integrantes de la AIL.

“Poder conocer el trabajo de los colegas y compartir parte de lo que hacemos en Telenoche es algo que nos motiva y que seguro también nos brindará un gran aprendizaje”, valoró Terra sobre esta instancia.

La Alianza Informativa Latinoamericana es una organización sin ánimo de lucro

La Alianza Informativa Latinoamericana es una organización sin ánimo de lucro, creada en 2005 y conformada por 22 cadenas de televisión de Iberoamérica. Su sede está en Bogotá y es liderada por Caracol Televisión. Canal 4, a través de Telenoche, es el único medio de comunicación uruguayo que integra esta alianza, lo que le permite brindar mejores coberturas sobre los eventos internacionales más relevantes.

“La Alianza Informativa Latinoamericana es el futuro, es una oportunidad de generar sinergias entre los principales canales del continente y con aliados en todo el mundo."

Nuestro objetivo en Montevideo es potenciar esta alianza, en la que creemos y confiamos desde el primer día", concluyó el Gerente de Noticias de Canal 4, Gonzalo Terra.