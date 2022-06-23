Presidentes de China y Rusia participan en Foro Empresarial BRICS

El presidente de China, Xi Jinping, asistió el miércoles a la ceremonia de inauguración del Foro Empresarial del BRICS y pronunció un discurso principal en Beijing por enlace de video, en el que exhortó a sus miembros a adoptar la solidaridad y ampliar la cooperación de ganar-ganar y la apertura en la búsqueda de la paz, la estabilidad y el desarrollo global sostenible.

"No alterará la tendencia histórica imperante de la apertura y el desarrollo, y se mantendrá tan fuerte como siempre nuestra aspiración compartida de afrontar juntos los retos mediante la cooperación", dijo Xi, quien pidió a los países del BRICS seguir adelante con determinación hacia el objetivo de la construcción de la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

La 14ª Cumbre del BRICS, bajo presidencia de China, tiene como tema "Fomentar una asociación de alta calidad; inaugurar una nueva era para el desarrollo global", y se está celebrando a finales de junio de forma virtual.

El mecanismo del BRICS, integrado por cinco importantes economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha recorrido un glorioso camino en los últimos 16 años desde su comienzo en 2006 y se ha convertido en una fuerza positiva, estable y constructiva en los asuntos internacionales.

El presidente chino, Xi Jinping, criticó el jueves "el abuso" de las sanciones internacionales, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, reprendió a Occidente por fomentar la crisis mundial.

Xi pidió a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) que asuman la responsabilidad que les confiere su peso económico, y dijo que deben defender un sistema internacional verdaderamente multinacional basado en las Naciones Unidas.

"Debemos abandonar la mentalidad de la Guerra Fría y bloquear la confrontación y oponernos a las sanciones unilaterales, y al abuso de las sanciones", dijo Xi en la cumbre de los BRICS a través de un traductor.

"Nuestra reunión de hoy llega en un momento crucial de elección para el futuro de la humanidad: como mercados emergentes clave y países en desarrollo, los países del BRICS debemos estar a la altura de nuestra responsabilidad", dijo Xi.

China es, con diferencia, la mayor economía de la agrupación BRICS, y representa más del 70% del poder económico colectivo del grupo, que asciende a 27,5 billones de dólares.

Putin pidió mayor cooperación entre los BRICS

Putin pidió una mayor cooperación entre los BRICS y arremetió contra Occidente, al que acusó de fomentar una crisis.

"Sólo sobre la base de una cooperación honesta y mutuamente beneficiosa podemos buscar salidas a la situación de crisis quese ha desarrollado en la economía mundial debido a las acciones irreflexivas y egoístas de Estados individuales", dijo Putin.

Acusó a Occidente de "usar los mecanismos financieros" para "trasladar sus propios errores de política macro económica a todo el mundo".

Putin ha afirmado que las relaciones con China son las mejores de su historia y pregona una asociación estratégica con China destinada a contrarrestar la influencia de Estados Unidos.

Bolsonaro pide una reforma de la ONU

FILE PHOTO: Brazil’s President Jair Bolsonaro addresses the 76th Session of the U.N. General Assembly in New York City, U.S., September 21, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz/Pool/File Photo|EDUARDO MUNOZ/REUTERS

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el jueves que el grupo de economías emergentes BRICS debe unirse a los esfuerzos para reformar Naciones Unidas y asegurar que tienen una representación adecuada.

Bolsonaro mencionó en específico al Consejode Seguridad de la ONU, diciendo que las economías emergentes necesitan contar con una representación adecuada en el organismo.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros: cinco permanentes-China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos- y 10 elegidos por la Asamblea General de la ONU por un período de dos años. Brasil forma parte del Consejo hasta 2023.

También pidió reformas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

"Necesitamos unir esfuerzos en la búsqueda de la reforma de las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, el FMI y Naciones Unidas, sobre todo en su Consejo de Seguridad", dijo Bolsonaro en la cumbre.

"El peso de las economías emergentes y en desarrollo debe tener la debida y merecida representación", agregó.

