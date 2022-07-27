VIDEO: Reportan sismo hoy en Filipinas; hay 4 muertos

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, aseguró que el gobierno continuará con los esfuerzos de rescate y socorro, luego del registro de un devastador sismo hoy 27 de julio de 2022 que prvocó la muerte de al menos cuatro personas.

El jefe del Departamento del Interior y Gobierno Local dijo que dos de las muertes eran de Benguet, una de Abra y otra de Mt. Provincia.

Se desplegó personal de rescate mientras el gobierno local limpiaba las carreteras bloqueadas y las estructuras dañadas por el sismo hoy 27 de julio de 2022, dijo Marcos en una conferencia de prensa en Manila. El presidente también desestimó los llamados a una emergencia nacional, pero dijo que podría hacerlo si la situación empeora.

Sesenta personas resultaron heridas por el sismo de hoy 27 de julio.

El temblor de hoy 27 de julio de 2022 de magnitud 7.0 sacudió el noreste de Langilang, Abra, a las 8:43 a. m. del miércoles, informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, dañando edificios y provocando fuertes temblores en la capital, Manila. Sesenta personas resultaron heridas, según un funcionario.

Según los informes, varias estructuras y puentes se derrumbaron en la ciudad de Lagangilang en Abra debido al fuerte temblor.

173 edificios dañados y 58 deslizamientos de tierra.

Hasta el momento se tiene el reporte de 173 edificios dañados y 58 deslizamientos de tierra.

El sismo hoy 27 de julio de 202 se produjo a unos 11 km. al sureste de la ciudad de Dolores a una profundidad de 10 km., según U.S. Datos del Servicio Geológico.

"A pesar de los tristes informes sobre los daños causados por el terremoto, estamos asegurando una respuesta rápida a los necesitados y afectados por esta calamidad", dijo el presidente de Filipinas Ferdinand Marcos Jr en Facebook.

Según las autoridades, un hospital en Abra fue evacuado después de que el edificio se derrumbara parcialmente tras el terremoto, pero no se reportaron víctimas.

Foco de atención en la provincia de Abra.

El foco de atención está en Abra y provincias cercanas. Este es un gran terremoto", dijo Solidum, y agregó que se habían reportado deslizamientos de tierra en algunas partes de Abra, particularmente en la ciudad de Manabo.

Abra, hogar de casi 250,000 personas, es una provincia sin salida al mar en el norte de Filipinas. Escarpadas montañas encierran sus profundos valles y colinas inclinadas.

Filipinas es propensa a los desastres naturales y está ubicada en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, sísmicamente activo, una banda de volcanes y fallas que se arquean alrededor del borde del Océano Pacífico. Como resultado, los terremotos son frecuentes y hay un promedio de 20 tifones cada año, algunos de los cuales provocan deslizamientos de tierra mortales.

El del sismo de hoy 27 de julio dañó edificios patrimoniales en la ciudad de Vigan, conocida por su antigua arquitectura colonial española, en la costa oeste de Luzón.

Afectaciones en iglesia de Bantay

El turista Edison Adducul dijo a la radio que estaba tomando fotos del campanario de la iglesia de Bantay en Vigan cuando se produjo el terremoto, que sacudió la torre durante tres minutos.

El sismo también se sintió en Metro Manila, donde varios edificios fueron desalojados, y algunas personas se vieron obligadas a huir del piso 30 de un edificio, y los sistemas ferroviarios de metro de la región de la capital se detuvieron en la hora pico.

