Tiroteos en bares de Sudáfrica dejan al menos 21 muertos

Al menos 21 personas han muerto en tres tiroteos ocurridos esta pasada noche y esta madrugada en locales de bares de Sudáfrica, quince de ellas en un solo incidente, según ha informado este domingo la Policía Nacional, que ha explicado que todos los incidentes se encuentran bajo investigación.

Los quince fallecidos han sido identificados en un tiroteo ocurrido en la taberna de Nomzamo Park, en el área de Soweto, justo a las afueras de Johannesburgo, donde otras nueve personas han resultado heridas.

Hombres armados entraron con pistolas y fusiles

Los responsables han sido identificados únicamente como un grupo de hombres armados que entraron en el local con pistolas y fusiles de asalto con los que dispararon contra la clientela que disfrutaba en el lugar, antes de darse a la fuga en vehículos.

En total, 23 personas recibieron disparos y 12 fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos y tres más murieron en el hospital, los demás han sido reportados en estado grave.

Segundo tiroteo

Otras cuatro personas han muerto y otras ocho están en estado crítico tras otro tiroteo en Pietermartizburgo, en el estado de KwaZulu-Natal, según ha confirmado el oficial de Policía Nonhlanhla Kubeka. La policía informó que las víctimas mortales tenían entre 30 y 45 años.

Un tercer tiroteo ocurrido en un bar

Por último, otras dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un tercer tiroteo ocurrido en un bar de la ciudad Ekurhuleni, provincia de Gauteng. Cuatro hombres, de los cuales uno estaba armado con pistolas de 9 milímetros, entraron en la taberna y comenzaron a disparar al azar a los clientes, ha explicado el coronel Dimakatso Sello, portavoz de la Policía de Gauteng.

Estos incidentes, además, se produjeron tan solo dos semanas después de una tragedia que ocurrió en otro bar en la ciudad de East London, Sudáfrica.

Allí, 21 adolescentes aparecieron muertos por causas que aún no se han esclarecido oficialmente.

La Policía acudió al lugar tras haber recibido llamadas de alerta y encontró 17 cuerpos sin vida en el local, además de un gran número de botellas de alcohol esparcidas por el lugar.

