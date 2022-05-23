¡Libertad! Tatuajes que inspiran en medio de la guerra

Todo ocurre dentro de una fábrica en el centro de Kiev, la capital de Ucrania, artistas de los tatuajes ofrecen sus servicios, el dinero que ganen, lo donarán a las fuerzas armadas ucranianas que combaten a los rusos desde hace casi tres meses.

Todos los sábados, tatuadores y clientes se dan cita en el maratón de tatuajes que se realiza desde hace siete semanas, aproximadamente llegan de 50 a 70 ucranianos, entre hombres y mujeres.

"Tenemos que canalizar nuestra ira apropiadamente durante la pelea y este es el símbolo de la sabiduría y el coraje", platica Maksym de 18 años, un estudiante de la academia militar de Ucrania, mientras le tatúan una Valquiria, un símbolo sagrado de los antiguos eslavos.

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Otros símbolos de fuerza en la piel

Entre los tatuajes que más piden, está el "tryzub" o tridente ucraniano, imagen que aparece en el escudo nacional, y que, de acuerdo con expertos, también es la similitud fónica entre la palabra libertad con tridente, desde luego en ucraniano.

"En realidad, nuestro "tryzub", nuestro escudo de armas es como una imagen dentro de este patrón que significa voluntad, así que creo que está muy de acuerdo para nuestro país ahora, voluntad, vivir en un país libre y ganar esta guerra", dijo Mariya, quien forma parte de los 15 tatuadores del maratón.

La tatuadora de 25 años agregó, "creo que todos nos sentimos muy unidos en este momento y realmente queremos tenerlo en nuestro cuerpo. Creo que es la razón principal, porque estamos orgullosos de nuestro país y todos lo amamos", finalizó Mariya de 25 años.

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La guerra no detiene la inspiración

Los combates en la región de Kiev terminaron a principios de abril, gracias a eso, las actividades comerciales se reactivaron y la vida cultural regresó a la capital, sin embargo en muchas personas la inspiración por hacerse tatuajes llegó en los días más intensos de la guerra.

Como Liliya Tolmachova de 22 años, quien se tatuó un ataúd, "ese es un paquete con soldados rusos muertos", señaló que lo hizo por la gracia que le dio ver "memes" de cifras reducidas de militares rusos fallecidos, "nosotros no los queremos aquí por favor", agregó.

"El humor ayuda", indicó Liliya, quien durante los bombardeos se escondió en un refugio del sótano de una escuela.

De acuerdo con los organizadores, el maratón de tatuajes en Kiev, Ucrania ha recaudado 270 mil grivnas, que equivalen a 181 mil 660 pesos.