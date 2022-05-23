Ucrania condena a soldado de Rusia a cadena perpetua

El soldado de Rusia Vadim Shishimarin, de 21 años, ha sido declarado culpable de crímenes de guerra en Ucrania y condenado a cadena perpetua. Shishimarin, que se declaró culpable el pasado viernes, ha sido el único acusado en el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania por la invasión rusa iniciada el 24 de febrero.

El tribunal ha argumentado que los testimonios y materiales recopilados le han permitido demostrar que el pasado 28 de febrero el soldado de Rusia disparó a un civil que no iba armado en un pueblo del noreste del país, en la región de Sumi.

Volodímir Zelenski ha pedido en el Foro de Davos más sanciones contra Rusia

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ofreció el discurso inaugural en el foro de Davos, en suiza ante líderes y mandatarios del mundo.

A través de videoconferencia pidió que se bloqueen todos los bancos rusos sin excepciones, que se prohíba el acceso a la tecnología a Rusia para cortar todos los lazos comerciales y pidió aplicar más sanciones para prevenir actos similares en el futuro.

Las tropas rusas continúan con sus intentos de “romper la defensa ucraniana y avanzar” hasta la frontera de la región de Lugansk, desde la vecina Donetsk, según ha informado este lunes el Ejército ucraniano. Tras la ocupación de la ciudad de Mariupol, los rusos han concentrado sus esfuerzos en tratar de controlar Donbás, la región del este del país que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, de mayoría prorrusa y autoproclamadas repúblicas independientes.

Un total de 150 cuerpos han sido rescatados de entre los escombros en 98 emplazamientos de la región ucrania de Járkov, en el este del país y una de las más bombardeadas por los rusos desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero.

OMS denuncia cientos de ataques de Rusia contra instalaciones sanitarias de Ucrania

La OMS ha denunciado que Rusia sigue atacando las instalaciones sanitarias del país invadido. Según ha informado en su cuenta de Twitter, la organización dependiente de la ONU ha verificado 30 nuevos ataques al sistema de salud de Ucrania. “Hasta este lunes, 248 ataques sobre el sistema de salud han sido verificados en Ucrania”, afirma la agencia.

Rusia ha registrado durante los primeros tres meses de la ofensiva en Ucrania un número de muertos parecido al experimentado por la Unión Soviética durante la guerra de nueve años en Afganistán, sostiene el Ministerio de Defensa británico en su último informe emitido este lunes. “A medida que las bajas sufridas en Ucrania continúen aumentando, la insatisfacción pública con la guerra pueden aumentar”, alerta la inteligencia del Reino Unido.

Más de 100 millones de refugiados y desplazados

La guerra de Ucrania y otros conflictos causaron que la cifra global de refugiados y desplazados haya superado por primera vez desde que se tiene noticia los 100 millones de personas, ha anunciado este lunes la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Unos 14 millones de ucranios, más de la cuarta parte de la población nacional, han tenido que dejar sus hogares este año a causa de la invasión rusa. Ocho millones de ellos son desplazados internos y más de seis millones refugiados en otros países.

Los combatientes ucranios evacuados de la acería Azovstal de Mariupol -ahora bajo control ruso- como prisioneros de guerra, serán juzgados por un tribunal en la región ucrania de Donestk, en el este de Ucrania. Así lo ha asegurado el líder prorruso de esta provincia ucrania que, junto con Lugansk conforman el área de Donbás, de mayoría prorrusa, y cuya independencia fue reconocida por el Kremlin unos días antes de la invasión.

Rusia estudia el plan de paz presentado por Italia para “facilitar un diálogo por pasos” entre Moscú y Kiev y poner fin al conflicto en Ucrania, según ha declarado este lunes el viceministro de Exteriores ruso Andréi Rudenko. Cuando el Gobierno del país termine de “revisarlo”, expresará su opinión.

