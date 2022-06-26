¡Por un mejor hábitat! Tigres siberianos cruzan de Rusia a China

Tigres siberianos salvajes cruzan de Rusia hacia la Reserva Natural Nacional de Taipinggou, China, "actualmente, la población de tigres ha superado los 20", señaló Jiang Guangshun de la Administración Nacional Forestal y de Pastizales.

El funcionario agregó que "los condados de Jiayin y Luobei han demostrado ser dos de los hábitats más importantes para los tigres siberianos que cruzan la frontera entre China y Rusia".

Desde la antigüedad, la reserva ubicada al norte de las Montañas Menores Khingan de Heilongjiang era un hábitat importante para los tigres siberianos, sin embargo, en la actualidad por la expansión humana, la población de estos felinos ha disminuido hasta ponerla al borde de la extición.

Los expertos señalaron que no se veían tigres siberianos en toda la región desde hace más de 30 años, aunque hace unos días las cámaras instaladas en la reserva grabaron a esta especie declarada en peligro de extinción.

|Cortesía: CCTV

Madre e hijos atraviesan la frontera

Se trata de una hembra acompañada de sus cuatro cachorros, según los expertos dos son de una camada y los otros dos de otra, "nos impresionó su apetito voraz. Luego vimos las imágenes de ella con tres cachorros mientras revisábamos las cámaras infrarrojas", dijo Zhang Yingxiang, jefe de monitoreo de tigres siberianos. equipo en la Reserva Natural Nacional de Taipinggou.

De acuerdo con los informes de las cámaras de monitoreo, esta hembra de tigre siberano todavía cruza la frontera y va a Rusia, a veces ha dejado al menos a uno de sus cachorros en Taipinggou.

"Las imágenes en tiempo real capturadas por nuestras cámaras en la reserva muestran a uno de sus cachorros pasando tranquilamente. Podemos ver estiércol de vez en cuando en las montañas y hemos estado recibiendo información enviada desde las cámaras infrarrojas", dijo Zhang.

|Cortesía: CCTV

Protección de ambos países para los tigres siberianos

Expertos señalaron que los departamentos de protección de China y Rusia habían restablecido una población de tigres siberianos mediante el rescate y liberación de cachorros salvajes.

Durante algunos años, estos animales han migrado a través del río Heilongjiang, donde se reproducen y convierten a Tianpinggou en su hábitat permanente.

Los tigres siberianos, también son conocidos como tigres de Amur o de Manchuria, habitan principalmente en el este de Rusia, el noreste de China y la parte norte de la península de Corea. Las especies están bajo la protección estatal de primera clase en China.