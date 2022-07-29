VIDEO: Sorprende perro gigante 3D a transeúntes de una calle de Japón

Un perro gigante 3D toca una campana, luego brinca a un elevador que lo sube a lo más alto de un edificio, dicha construcción tiene un reloj de manecillas y por ahí se asoma para después atrapar un frisbee.

Todo ocurre en lo alto de la construcción ubicada en Shibuya, Japón, donde además, el perro gigante 3D intenta tocar a los transeúntes, "cuando el perro extendió la pata, sentí que realmente la estaba estirando. La tecnología de imagen realmente ha avanzado mucho", platicó Daiki Kamijo, un estudiante de secundaria de 15 años.

perro gigante 3D|Reuters

Un tesoro nacional

El perro gigante 3D es de la raza Akita, originaria de Japón y considerada un tesoro nacional, "el Akita, ¿es real? Se movía muy bien y pensé que la tecnología de imagen era increíble", contó Kamijo.

Este peludo gigante aparece una vez cada hora en ocho pantallas separadas de un edificio del distrito de Shibuya en Tokio, Japón, "hay muchas pantallas aquí para lograr que el perro y el frisbee se muevan de pantalla en pantalla pensé que seríamos capaces de expresar algo diferente de Shinjuku y otros lugares", dijo Mitsuhisa Aoyama director creativo del proyecto.

Shibuya tiene ahora a su perro gigante 3D, mientras que el distrito de Shinjuku, también en Tokio, Japón tiene a su gato gigante 3D, el cual hace un año se volvió viral, "el gato 3D de Shinjuku es famoso, pero cuando la gente piense en Shibuya, tiene que ser en un perro", comentó Aoyama.

perro gigante 3D|Reuters

Perro gigante 3D y Hachiko

Shibuya también tiene otro perro conocido a nivel mundial, es Hachiko, un Akita recordado por haber esperado durante casi 10 años a su dueño, el profesor Hidesaburō Ueno, en la estación de Shibuya, luego de que el profesor falleciera.

Cerca del concurrido cruce de Shibuya hay una estatua de "el perro fiel Hachiko", este perro murió en 1934 en la estación del tren donde siempre esperaba a Ueno.

