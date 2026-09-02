La CDMX y su condena geográfica: ¿por qué sigue siendo zona de inundaciones

Inundaciones en CDMX: Cada temporada de lluvias es la misma historia: vialidades colapsadas, viviendas destruidas y una ciudad que se paraliza. Pero, ¿por qué la capital más grande de América del Norte sigue siendo víctima del agua año tras año?

La respuesta está en su propia geografía. La Ciudad de México está asentada en lo que los expertos llaman “una olla cerrada": rodeada por el Ajusco, la Sierra de las Cruces y elevaciones que alcanzan hasta 5,400 metros sobre el nivel del mar. Cuando llueve, el agua no tiene a dónde ir fácilmente.

A esto se suma un fenómeno meteorológico conocido como precipitación convectiva, que genera nubes localizadas capaces de descargar grandes cantidades de agua en cuestiones de minutos, desbordando cualquier sistema de drenaje.

Investigadores de la UNAM han identificado que los encharcamientos se concentran principalmente en la zona centro-oriente, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, donde el agua simplemente se estanca.

En la zona centro-poniente, como Cuajimalpa y Tlalpan, las corrientes bajan desde las partes altas e inundan avenidas clave como Insurgentes, Periférico y Churubusco.