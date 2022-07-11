Inundaciones por lluvias en Pakistán dejan al menos 147 fallecidos

Un total de 147 personas murieron en Pakistán en incidentes relacionados con lluvias durante el último mes, mientras el monzón golpeaba el país y provocaba inundaciones en algunas zonas, según las autoridades.

Entre los muertos contabilizados hasta ahora había 88 mujeres y niños, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. Las lluvias estacionales también causaron daños en viviendas, carreteras, puentes y estaciones eléctricas en todo el país.

Cientos de personas rescatadas por inundaciones

Decenas de miles quedaron varadas en regiones remotas y las carreteras de varias ciudades se inundaron debido a las lluvias récord que azotaron Pakistán, estropeando las Festividades del Eid al-Adha.

Lluvias torrenciales, las peores en tres décadas.

Miles de personas más quedaron sin hogar, varadas o desaparecidas después de que sus hogares se derrumbaran con las lluvias torrenciales que continuaron azotando la región durante más de una semana, las peores que ha visto el país en tres décadas.

En la provincia de Baluchistán se estimaron enormes pérdidas de propiedad y ganado, incluidos daños a cinco represas y casi 500 casas.

Al menos 10 represas se rompieron

Al menos 10 represas se rompieron en varios distritos de la provincia, lo que obligó a las autoridades a emitir una advertencia a las personas para que desalojaran sus casas y se retiraran debido a las inundaiones.

La situación era especialmente dramática en el puerto sureño de Karachi, el más grande del país, donde barrios enteros seguían anegados el lunes. La gente se quedó atrapada en algunos lugares o intentaba vadear el agua hasta la rodilla a pie o con bicicleta. Algunos contrataron botes para que les llevaran a lugares más seguros.

"En este momento, la situación es tal que tenemos que viajar en bote en lugar de en vehículos, porque las carreteras están inundadas", dijo un residente, Abdul Raheem.

Otros vecinos de la ciudad dijeron que se habían visto obligados a abandonar sus autos en calles inundadas y caminar con el agua hasta la cintura. Las autoridades movilizaron fuerzas paramilitares para ayudar con los esfuerzos de drenar las aguas de calles inundadas y evacuar gente.

Las precipitaciones han sido casi el doble de abundantes de la media.

Según reportes, las precipitaciones han sido casi el doble de abundantes de la media para esta época del año. Comenzaron a mediado de junio, cuando sembraron el caos en la provincia suroccidental de Baluchistan, donde han muerto 63 personas por el momento.

En la provincia de Sindh, que tiene a Karachi como su capital, la agencia de gestión de desastres informó de al menos 26 muertos. Los chaparrones también castigaron Islamabad y la provincia oriental de Punjab.

Afectaciones por cambio climático.

Sherry Rehman, ministra de Cambio Climático del país, señaló que las provincias de Sindh y Baluchistán ya habían registrado lluvias récord en julio.

Calificando los hechos de tragedia nacional, agregó: "Los niveles de agua son altos y la gente debe tener cuidado porque los patrones de los monzones están cambiando. En este momento, las lluvias en Pakistán son un 87 por ciento más que el chubasco promedio".

Cada año, muchas ciudades de Pakistán tienen problemas para lidiar con el aluvión anual del monzón, lo que provoca críticas por la mala planificación. La temporada dura de julio a septiembre, y según los expertos ofrece lluvias esenciales para regar cosechas y llenas represas y otras reservas de agua en el país. Algunas zonas del sur de Pakistán sufren una sequía desde principios de año.

