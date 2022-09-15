Inundaciones sin precedentes en Pakistán causan más enfermedades

Las inundaciones sin precedentes de Pakistán, que han sumergido enormes franjas de la nación del sur de Asia, han causado la muerte de casi 1,500 personas. Hospitales móviles atienden a cientos con enfermedades.

Las autoridades trataban de intensificar los esfuerzos de ayuda para las millones de personas afectadas por el desastre.

Enfermedades transmitidas por el agua

Los médicos de los hospitales improvisados que tratan a los evacuados por las inundaciones de Pakistán dijeron que estaban viendo más casos de pacientes que padecían enfermedades transmitidas por el agua, así como malaria, ya que los niveles del agua no muestran signos de retroceder.

lluvias monzónicas sin precedentes en Pakistán

Las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas sin precedentes y el deshielo de las montañas del norte han afectado a 33 millones de personas de una población de 220 millones, arrasando viviendas, medios de transporte, cosechas y ganado, con daños estimados en 30,000 millones de dólares.

Cerca de 1,500 muertos por inundaciones

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó de que el número de víctimas mortales asciende a 1,486, entre las que se encuentran unos 530 niños, en el primer balance del país desde el 9 de septiembre. Desde esta fecha el número de muertos se ha incrementado en 90 personas.

Instalaciones de salud bajo el agua

El Ministro de Salud de Sindh, Azra Fazal Pechuho, dijo que un total de 856,000 pacientes habían sido tratados desde que comenzaron las inundaciones, la mayoría en hospitales móviles porque más de 1,200 instalaciones de salud estaban bajo el agua. Las condiciones que incluyen disentería, diarrea, malaria, enfermedades de la piel y el dengue ya están muy extendidas.

En las últimas semanas, las autoridades han levantado barreras para evitar que las aguas de las inundaciones penetren en estructuras clave como las centrales eléctricas, así como en las viviendas, mientras que los ganaderos que se quedaron para intentar salvar su ganado se enfrentaron a una nueva amenaza al empezar a agotarse el forraje.

Culpan al cambio climático

El Gobierno y Naciones Unidas han culpado al cambio climático de la crecida de las aguas, tras las temperaturas récord del verano, que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares y vivir en tiendas de campaña o a lo largo de los caminos a la intemperie.

En julio y agosto, Pakistán recibió 391 mm de lluvia, casi un 190% más que la media de los últimos 30 años. Esa cifra se elevó al 466% en una de las zonas más afectadas, la provincia meridional de Sindh.

Los vuelos de ayuda de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos llegaron al país este jueves, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las Naciones Unidas están evaluando las necesidades de reconstrucción.

