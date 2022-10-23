Irán condena petición de investigar supuesto uso de sus drones en Ucrania

Irán condenó de forma enérgica el sábado el llamado de Francia, Alemania y Reino Unido para que Naciones Unidas (ONU) investigue las acusaciones de que Rusia usó aviones no tripulados (drones) de origen iraní para atacar Ucrania, dijo su Ministerio de Relaciones Exteriores.

Teherán niega haber suministrado drones a Moscú en el conflicto con Ucrania.

En un discurso pronunciado el sábado, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, adoptó un tono desafiante sobre las ventas militares de Irán en general, afirmando que el país es ahora un posible exportador de armas muy popular.

Según afirmó, durante sus recientes viajes al extranjero, incluido a Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de ONU, "la gente se me acercó para pedirnos que les vendiéramos productos militares. ¿Por qué nosotros?, les pregunté, 'hay tantos otros países...'. Me dijeron 'porque los suyos son mejores'".

No especificó el tipo de armas le pidieron a Irán que vendiera ni quién se le acercó.

Esto, dijo, había enfadado a los enemigos de Irán que "no quieren que crezcamos (...) para conquistar mercados".

"Dejemos que el enemigo se enfade y muera de ira", declaró Raisi.

Irán condena petición de investigación de la ONU sobre supuesto uso de sus drones en Ucrania

El presidente Ebrahim Raisi adoptó un tono desafiante sobre las ventas militares de Irán en general, afirmando que el país es ahora un posible exportador de armas muy popular. pic.twitter.com/M3mGWlGx4G — SUCESOS (@Sucesosenlinea) October 22, 2022

Piden investigación a drones iraníes

Nasser Kanaani, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dijo que el llamamiento hecho el viernes por el grupo de países denominado E-3 es "falso e infundado" y que lo rechaza y condena "de forma enérgica".

Ucrania afirma que Rusia utilizó drones de ataque Shahed-136 de fabricación iraní, que apuntan contra su objetivo y explotan al impactar.

"El gobierno de la República Islámica de Irán, en su afán por proteger sus intereses nacionales y garantizar los derechos del noble pueblo iraní, se reserva el derecho de responder a cualquier acción irresponsable", dijo el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní citando a Kanaani.

"No dudará en defender los intereses del pueblo iraní", indicó, sin dar más detalles.

En una carta firmada por sus enviados a la ONU y a la que tuvo acceso Reuters, los tres países europeos respaldaron el lunes el llamado de Ucrania a una investigación de la ONU, argumentando que el uso de drones viola la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad que respaldó el acuerdo nuclear con Irán de 2015.