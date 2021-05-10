En Irán, familia golpea y decapita a un joven por ser gay

En Irán, Alireza Fazeli Monfared, un joven de 20 años, fue asesinado por su hermanastro y sus primos por considerar que sus preferencias homosexuales les habían traído una gran “deshonra”.

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De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo, cuando Alireza fue sacado bajo engaños de su casa para ser golpeado y decapitado en el pueblo de Borumi, cerca de la ciudad de Ahvaz.

“No hubo noticias de él hasta el miércoles, cuando el hermanastro de Alireza llamó a su madre y le dijo: ‘Lo hemos rematado”

Los familiares de Alireza se enteraron de que era gay cuando abrieron una carta de la Oficina de Conscripción de Irán en la que se detallaba que el joven iba a ser eximido del servicio militar obligatorio de dos años en el país por "depravaciones morales y sexuales como ser homosexual".

Alireza ya había planeado huir de Irán y reunirse con su novio como refugiado en Turquía antes de su muerte.

La red de activismo LGTBI, 6rang, ha denunciado que lo sucedido a Alireza solo muestra el riesgo que representa la exclusión de las personas LGTBI del servicio militar únicamente por motivos relacionados con la orientación sexual, algo que perpetúa los crímenes de esta naturaleza y urgen a una "legislación para prevenir estos riesgos de seguridad".

Qué países castigan la homosexualidad con la pena de muerte

De acuerdo con la última actualización de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) en 2019 todavía había 70 estados criminalizaban la actividad sexual consensual entre personas del mismo sexo.

En Irán, se impone la pena de muerte por actos homosexuales entre varones y también contempla un castigo consistente en ‘golpe de bastón’.

En Arabia Saudita también se impone la pena de muerte por actos sexuales entre personas del mismo sexo. En un video oficial se calificó la homosexualidad como una forma de ‘extremismo’.

En Yemen, el código penal contempla diversos castigos para la homosexualidad y el lesbianismo, con penas máximas de tres años de cárcel, pena de muerte y castigos consistentes en cien latigazos.